https://ria.ru/20250416/es-2011638450.html
ЕС готовится к дополнительным пошлинам со стороны США, пишут СМИ
ЕС готовится к дополнительным пошлинам со стороны США, пишут СМИ - РИА Новости, 16.04.2025
ЕС готовится к дополнительным пошлинам со стороны США, пишут СМИ
ЕС готовится к дополнительным пошлинам со стороны США, несмотря на переговоры, сообщает телеканал CNBC. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:32:00+03:00
2025-04-16T17:32:00+03:00
2025-04-16T17:32:00+03:00
сша
китай
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ЕС готовится к дополнительным пошлинам со стороны США, несмотря на переговоры, сообщает телеканал CNBC. "Европейский союз готовится ко введению дополнительных пошлин со стороны США, несмотря на переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа", - говорится в сообщении телеканала. На этом фоне торговый представитель Европейской комиссии Олоф Гилл в интервью CNBC уточнил, что для достижения успешного результата переговоров потребуются значительные совместные усилия. "ЕС выполняет свою часть работы. Теперь США необходимо определить свою позицию. Как и в любых переговорах, здесь должны быть взаимные действия", - заявил Гилл. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250412/evropa-2010888333.html
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сша, китай, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
ЕС готовится к дополнительным пошлинам со стороны США, пишут СМИ
CNBC: ЕС готовится к дополнительным пошлинам, несмотря на переговоры с США