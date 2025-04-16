Рейтинг@Mail.ru
ЕС готовится к дополнительным пошлинам со стороны США, пишут СМИ - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/es-2011638450.html
ЕС готовится к дополнительным пошлинам со стороны США, пишут СМИ
ЕС готовится к дополнительным пошлинам со стороны США, пишут СМИ - РИА Новости, 16.04.2025
ЕС готовится к дополнительным пошлинам со стороны США, пишут СМИ
ЕС готовится к дополнительным пошлинам со стороны США, несмотря на переговоры, сообщает телеканал CNBC. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:32:00+03:00
2025-04-16T17:32:00+03:00
сша
китай
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91233/39/912333920_0:272:5216:3206_1920x0_80_0_0_6b6c58aea765040779ba16a05f0b947b.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ЕС готовится к дополнительным пошлинам со стороны США, несмотря на переговоры, сообщает телеканал CNBC. "Европейский союз готовится ко введению дополнительных пошлин со стороны США, несмотря на переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа", - говорится в сообщении телеканала. На этом фоне торговый представитель Европейской комиссии Олоф Гилл в интервью CNBC уточнил, что для достижения успешного результата переговоров потребуются значительные совместные усилия. "ЕС выполняет свою часть работы. Теперь США необходимо определить свою позицию. Как и в любых переговорах, здесь должны быть взаимные действия", - заявил Гилл. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250412/evropa-2010888333.html
https://ria.ru/20250406/poshliny-2009674317.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91233/39/912333920_290:0:4926:3477_1920x0_80_0_0_944089a3e9052b7b57db1c91da86a364.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, китай, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
ЕС готовится к дополнительным пошлинам со стороны США, пишут СМИ

CNBC: ЕС готовится к дополнительным пошлинам, несмотря на переговоры с США

© Fotolia / jorisvo Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Fotolia / jorisvo
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ЕС готовится к дополнительным пошлинам со стороны США, несмотря на переговоры, сообщает телеканал CNBC.
"Европейский союз готовится ко введению дополнительных пошлин со стороны США, несмотря на переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа", - говорится в сообщении телеканала.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
ЕС может отказаться от партнерства с США, сообщила газета Financial Times
12 апреля, 16:09
На этом фоне торговый представитель Европейской комиссии Олоф Гилл в интервью CNBC уточнил, что для достижения успешного результата переговоров потребуются значительные совместные усилия.
"ЕС выполняет свою часть работы. Теперь США необходимо определить свою позицию. Как и в любых переговорах, здесь должны быть взаимные действия", - заявил Гилл.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Экспорт автомобилей из Германии в США - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
ЕС готовит контрмеры против импорта из США
6 апреля, 19:01
 
СШАКитайДональд ТрампЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала