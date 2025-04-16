https://ria.ru/20250416/ekonomika-2011560376.html

ООН спрогнозировала замедление роста мировой экономики

ООН спрогнозировала замедление роста мировой экономики - РИА Новости, 16.04.2025

ООН спрогнозировала замедление роста мировой экономики

Ожидается, что мировая экономика замедлится с 2,8% в 2024 году до 2,3% в 2025 году из-за торговой напряженности и в условиях неопределенности, развивающиеся... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T13:26:00+03:00

2025-04-16T13:26:00+03:00

2025-04-16T13:27:00+03:00

в мире

цены на нефть

китай

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845835554_0:211:2456:1593_1920x0_80_0_0_54decb06abdb5060a91ea03f606581bd.jpg

ЖЕНЕВА, 16 апр – РИА Новости. Ожидается, что мировая экономика замедлится с 2,8% в 2024 году до 2,3% в 2025 году из-за торговой напряженности и в условиях неопределенности, развивающиеся страны являются наиболее уязвимыми, говорится в прогнозе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), оказавшемся в распоряжении РИА Новости. "Ожидается, что глобальный экономический рост замедлится до 2,3% в 2025 году, что ознаменует переход к рецессии. Низкий спрос, потрясения в торговой политике, финансовые потрясения и системная неопределенность усиливают давление, особенно на развивающиеся страны", - сказано в документе. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250410/oon-2010396226.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, китай, сша, дональд трамп