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ООН спрогнозировала замедление роста мировой экономики - РИА Новости, 16.04.2025
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13:26 16.04.2025 (обновлено: 13:27 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/ekonomika-2011560376.html
ООН спрогнозировала замедление роста мировой экономики
ООН спрогнозировала замедление роста мировой экономики - РИА Новости, 16.04.2025
ООН спрогнозировала замедление роста мировой экономики
Ожидается, что мировая экономика замедлится с 2,8% в 2024 году до 2,3% в 2025 году из-за торговой напряженности и в условиях неопределенности, развивающиеся... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:26:00+03:00
2025-04-16T13:27:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 16 апр – РИА Новости. Ожидается, что мировая экономика замедлится с 2,8% в 2024 году до 2,3% в 2025 году из-за торговой напряженности и в условиях неопределенности, развивающиеся страны являются наиболее уязвимыми, говорится в прогнозе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), оказавшемся в распоряжении РИА Новости. "Ожидается, что глобальный экономический рост замедлится до 2,3% в 2025 году, что ознаменует переход к рецессии. Низкий спрос, потрясения в торговой политике, финансовые потрясения и системная неопределенность усиливают давление, особенно на развивающиеся страны", - сказано в документе. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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в мире, цены на нефть, китай, сша, дональд трамп
В мире, Цены на нефть, Китай, США, Дональд Трамп
ООН спрогнозировала замедление роста мировой экономики

ООН ожидает замедления темпов роста мировой экономики с 2,8 до 2,3 процента

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 16 апр – РИА Новости. Ожидается, что мировая экономика замедлится с 2,8% в 2024 году до 2,3% в 2025 году из-за торговой напряженности и в условиях неопределенности, развивающиеся страны являются наиболее уязвимыми, говорится в прогнозе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
"Ожидается, что глобальный экономический рост замедлится до 2,3% в 2025 году, что ознаменует переход к рецессии. Низкий спрос, потрясения в торговой политике, финансовые потрясения и системная неопределенность усиливают давление, особенно на развивающиеся страны", - сказано в документе.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Конференция ООН призвала США пересмотреть подход в вопросе введения пошлин
10 апреля, 09:53
 
В миреЦены на нефтьКитайСШАДональд Трамп
 
 
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