https://ria.ru/20250416/efimov-2011638622.html

Ефимов: инвесторы в Москве сэкономят 1 млрд рублей на льготной аренде

Ефимов: инвесторы в Москве сэкономят 1 млрд рублей на льготной аренде - РИА Новости, 16.04.2025

Ефимов: инвесторы в Москве сэкономят 1 млрд рублей на льготной аренде

Московские инвесторы смогут сэкономить около 1 миллиарда рублей в текущем году благодаря аренде недвижимости на льготных условиях, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T17:33:00+03:00

2025-04-16T17:33:00+03:00

2025-04-16T17:33:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Московские инвесторы смогут сэкономить около 1 миллиарда рублей в текущем году благодаря аренде недвижимости на льготных условиях, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что программа "1 рубль за квадратный метр в год" действует в Москве уже 13 лет."Это взаимовыгодный вариант сотрудничества города и бизнеса, позволяющий восстанавливать памятники архитектуры и другие объекты и в то же время поддерживать предпринимателей. В настоящее время по итогам торгов инвесторы арендуют 67 городских зданий и помещений общей площадью почти 65 тысяч квадратных метров, 48 из них – это более 50 тысяч квадратных метров площадей – по льготной ставке", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как уточняется в сообщении, при аренде объектов культурного наследия (ОКН) и зданий для размещения образовательных учреждений договор действует 49 лет, в случае открытия гостиниц – 20 лет. Чтобы воспользоваться льготой, инвестор должен привести объект в порядок.По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, больше всего - 677 миллионов рублей - в текущем году за счет программы сэкономят частные детские сады и школы. Те, кто вложились в гостиничный бизнес, сохранят 56 миллионов рублей, а арендаторы ОКН – 235 миллионов рублей.В нем также уточняется, что арендаторы остальных 19 зданий будут переведены на льготную ставку после выполнения своих обязательств.

https://ria.ru/20250416/efimov-2011484739.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы