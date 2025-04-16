https://ria.ru/20250416/efimov-2011484739.html
Ефимов: в Москве около 190 гектаров ждет редевелопмент в рамках КРТ
Ефимов: в Москве около 190 гектаров ждет редевелопмент в рамках КРТ - РИА Новости, 16.04.2025
Ефимов: в Москве около 190 гектаров ждет редевелопмент в рамках КРТ
В Москве в рамках 21 опубликованного с января по март решения о комплексном развитии территорий (КРТ) редевелопмент ждет около 190 гектар территории, сообщил... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T11:12:00+03:00
2025-04-16T11:12:00+03:00
2025-04-16T11:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. В Москве в рамках 21 опубликованного с января по март решения о комплексном развитии территорий (КРТ) редевелопмент ждет около 190 гектар территории, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."По опубликованным в первом квартале 2025 года проектам решений о комплексном развитии территорий на участках суммарной площадью более 188,6 гектара планируется строительство сбалансированных городских кварталов, а также создание деловых и благоустроенных пространств", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Участки находятся в Западном, Центральном, Северном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Юго-Западном и Новомосковском административных округах.Заммэра уточнил, что там будет построено жилье, а также объекты промышленного, социального и общественно-делового назначения. При планировании власти учли потребности каждого района в необходимой инфраструктуре, указал Ефимов.Согласно его данным, в проекты планируется вложить 1,1 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается в 310 миллиардов рублей. "В результате реализации 21 проекта город получит более 44 тысяч рабочих мест", - заключил заммэра.Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что кроме жилья запланировано строительство объектов образования, здравоохранения и спорта. В их числе по пять спортивных объектов и детских садов, школ, а также трех зданий для медицинских учреждений. Кроме того, будет создано свыше 100 тысяч квадратных метров производств.На сегодняшний день в Москве прорабатываются и реализуются 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20250415/efimov-2011266544.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве около 190 гектаров ждет редевелопмент в рамках КРТ
Ефимов: в Москве около 190 гектаров ждет редевелопмент в рамках 21 проекта КРТ
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. В Москве в рамках 21 опубликованного с января по март решения о комплексном развитии территорий (КРТ) редевелопмент ждет около 190 гектар территории, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"По опубликованным в первом квартале 2025 года проектам решений о комплексном развитии территорий на участках суммарной площадью более 188,6 гектара планируется строительство сбалансированных городских кварталов, а также создание деловых и благоустроенных пространств", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Участки находятся в Западном, Центральном, Северном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Юго-Западном и Новомосковском административных округах.
Заммэра уточнил, что там будет построено жилье, а также объекты промышленного, социального и общественно-делового назначения. При планировании власти учли потребности каждого района в необходимой инфраструктуре, указал Ефимов.
Согласно его данным, в проекты планируется вложить 1,1 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается в 310 миллиардов рублей. "В результате реализации 21 проекта город получит более 44 тысяч рабочих мест", - заключил заммэра.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что кроме жилья запланировано строительство объектов образования, здравоохранения и спорта. В их числе по пять спортивных объектов и детских садов, школ, а также трех зданий для медицинских учреждений. Кроме того, будет создано свыше 100 тысяч квадратных метров производств.
На сегодняшний день в Москве прорабатываются и реализуются 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.