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Ефимов: инвестор построил детский сад в московской Коммунарке - РИА Новости, 16.04.2025
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09:12 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/efimov-2011484205.html
Ефимов: инвестор построил детский сад в московской Коммунарке
Ефимов: инвестор построил детский сад в московской Коммунарке - РИА Новости, 16.04.2025
Ефимов: инвестор построил детский сад в московской Коммунарке
В московском районе Коммунарка инвестор завершил возведение детского сада на 185 мест, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T09:12:00+03:00
2025-04-16T09:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. В московском районе Коммунарка инвестор завершил возведение детского сада на 185 мест, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В районе Коммунарка завершили строительство детского сада на 185 мест. Двухэтажное здание площадью более 2,7 тысячи квадратных метров находится на территории жилого комплекса. На участке вокруг детского сада застройщик высадил деревья, кустарники, разбил газон, а также обустроил зоны для активного отдыха и общей физической подготовки. Инвестор передал детский сад в систему столичного образования", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Ранее об открытии этого детского сада сообщил глава города Сергей Собянин. Он расположен на улице Александры Монаховой, 43, строение 3, рядом с жилыми комплексами "Скандинавия" и "Москва А101".Как отметил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в центральной части здания располагается трехуровневое многофункциональное пространство, которое можно адаптировать под занятия для детей разных возрастов.Уточняется, что в учреждении созданы условия для детей с ограниченными возможностями.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: инвестор построил детский сад в московской Коммунарке

Ефимов: в московской Коммунарке завершилось строительство детского сада

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. В московском районе Коммунарка инвестор завершил возведение детского сада на 185 мест, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В районе Коммунарка завершили строительство детского сада на 185 мест. Двухэтажное здание площадью более 2,7 тысячи квадратных метров находится на территории жилого комплекса. На участке вокруг детского сада застройщик высадил деревья, кустарники, разбил газон, а также обустроил зоны для активного отдыха и общей физической подготовки. Инвестор передал детский сад в систему столичного образования", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Ранее об открытии этого детского сада сообщил глава города Сергей Собянин. Он расположен на улице Александры Монаховой, 43, строение 3, рядом с жилыми комплексами "Скандинавия" и "Москва А101".
Как отметил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в центральной части здания располагается трехуровневое многофункциональное пространство, которое можно адаптировать под занятия для детей разных возрастов.
Уточняется, что в учреждении созданы условия для детей с ограниченными возможностями.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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