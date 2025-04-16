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В Дагестане осудили экс-полицейских, вымогавших деньги у местных жителей
В Дагестане осудили экс-полицейских, вымогавших деньги у местных жителей - РИА Новости, 16.04.2025
В Дагестане осудили экс-полицейских, вымогавших деньги у местных жителей
Трое бывших полицейских из Дагестана, вымогавших деньги у местных жителей за возможность избежать уголовного преследования, приговорены к лишению свободы,... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T20:56:00+03:00
2025-04-16T20:56:00+03:00
2025-04-16T20:58:00+03:00
происшествия
россия
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МАХАЧКАЛА, 16 апр - РИА Новости. Трое бывших полицейских из Дагестана, вымогавших деньги у местных жителей за возможность избежать уголовного преследования, приговорены к лишению свободы, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики. "На скамье подсудимых оказались трое бывших сотрудников полиции мобильного взвода ОМВД России по Хасавюртовскому району, обвиняемые в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а, г" ч.3 ст.286, ч.3 ст.159 и п. "а" ч.2 ст.127 УК РФ, (превышение должностных полномочий, мошенничество, незаконное лишение свободы)… Хасавюртовский районный суд признал подсудимых виновными по предъявленным обвинениям и назначил каждому наказание в виде одного года пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 70 тысяч рублей с каждого", – говорится в сообщении. Согласно материалам дела, 15 апреля 2024 года полицейские на окраине села Покровское Хасавюртовского района Дагестана задержали автомобиль с тремя местными жителями. Сотрудники применили физическое насилие для получения сведений о якобы их причастности к незаконному обороту наркотиков и сообщили о возможном возбуждении против них уголовного дела. По требованию полицейских потерпевшие передали им 50 тысяч рублей за недоставление в отдел полиции и возможность избежать уголовного преследования.
https://ria.ru/20250415/rftsse-2011274800.html
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происшествия, россия, хасавюртовский район
Происшествия, Россия, Хасавюртовский район
В Дагестане осудили экс-полицейских, вымогавших деньги у местных жителей
Троих бывших полицейских из Дагестана осудили за вымогательство