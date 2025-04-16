https://ria.ru/20250416/demozona-2011573554.html

В ОЭЗ Москвы открылась демозона с инновационными разработками резидентов

В ОЭЗ Москвы открылась демозона с инновационными разработками резидентов - РИА Новости, 16.04.2025

В ОЭЗ Москвы открылась демозона с инновационными разработками резидентов

На площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва" открылась демозона, где свои передовые решения разместили более 30 производителей микроэлектроники, медизделий,... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T15:00:00+03:00

2025-04-16T15:00:00+03:00

2025-04-16T15:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

производство

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. На площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва" открылась демозона, где свои передовые решения разместили более 30 производителей микроэлектроники, медизделий, фотонных схем и других высокотехнологичных изделий, сообщил заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Степан Коваленко."Зеленоградская площадка "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва" стала флагманом для размещения и развития межотраслевых кластеров: фармацевтического и фотоники и микроэлектроники. Сегодня здесь работают и реализуют свои проекты в микроэлектронике, ИТ-технологиях, медицине и фармацевтике более 65 высокотехнологичных предприятий", – приводит слова Коваленко пресс-служба ДИПП.Он отметил, что познакомиться поближе с инновационными изделиями предприятий можно в рамках демозоны. Она включает более 100 экспонатов от 30 производителей.Так, в демонстрационном пространстве можно увидеть изделия отечественного чипмейкера – завода "Микрон". Это микроконтроллеры для социальных и транспортных карт "Москвенок" и "Тройка", банковских карт "МИР", а также первый полностью отечественный микроконтроллер с ядром на открытой архитектуре RISC-V, предназначенный для устройств промышленной автоматизации и интернета вещей, интеллектуальных сетей, охранных систем, мониторинга.Другой резидент ОЭЗ Москвы "Завод Протон", который выпускает изделия радиоэлектроники, выставил два зондовых микроскопа, один из которых может работать в условиях сильной радиации в перчаточных и горячих камерах атомных реакторов, а другой – в космосе в виде спутника Земли для анализа пыли и воздействий солнечного ветра. Оба этих изделия не имеют аналогов в мире.Также ведущий российский научно-исследовательский центр по проведению научно-технологических исследований в области микро- и наноэлектроники – компания-резидент "НИИМЭ" презентовала программно-аппаратный комплекс (ПАК) "Звезда", который предназначен для криптографической защиты информации в сетях промышленного Интернета вещей (IIoT) и устройств критической информационной инфраструктуры. Так, ключевой элемент безопасности комплекса – специализированный микроконтроллер, который обеспечивает хранение криптографических ключей и выполнение криптографических алгоритмов, разработан резидентом и будет выпускаться в РФ, что повышает надежность устройства. Кроме того, представители фармацевтического кластера площадки "Алабушево" в лице компаний-резидентов "Генериум Некст", "Биокад", "Велфарм-М" и "Р-Опра" показали свои биотехнологические препараты для лечения тяжелых социально значимых заболеваний, часть из них впервые производится в России.По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, интерес к выставленным образцам продукции проявляют не только гости площадки, но и сами сотрудники работающих здесь предприятий. Для них это один из способов расширения кооперационых связей внутри ОЭЗ.Он подчеркнул, что ранее подобная экспозиция была открыта на площадке "Печатники", до конца этого года экспозиция появится и на территории "Руднево".

https://ria.ru/20250416/liksutov-2011527386.html

https://ria.ru/20250416/moskva-2011509343.html

https://ria.ru/20250415/promavtomatizatsiya-2011309605.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, производство