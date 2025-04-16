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СК возбудил дело после гибели рабочих на заводе в Челябинской области - РИА Новости, 16.04.2025
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14:12 16.04.2025 (обновлено: 14:13 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/delo-2011571084.html
СК возбудил дело после гибели рабочих на заводе в Челябинской области
СК возбудил дело после гибели рабочих на заводе в Челябинской области - РИА Новости, 16.04.2025
СК возбудил дело после гибели рабочих на заводе в Челябинской области
Следствие возбудило уголовное дело после гибели двоих рабочих на новом сульфидном производстве компании "Доминат" при пусконаладочных работах в Челябинской... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T14:12:00+03:00
2025-04-16T14:13:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после гибели двоих рабочих на новом сульфидном производстве компании "Доминат" при пусконаладочных работах в Челябинской области, сообщило региональное СУСК РФ. Как сообщала прокуратура, 16 апреля около 04.00 (02.00 мск) на новом сульфидном производстве компании "Доминат" во время пусконаладочных работ погибли сотрудник подрядной организации и рабочий предприятия. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении. Следователем проведен осмотр места происшествия, запрошена необходимая документация, допрошены очевидцы случившегося, а также лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда. ООО "Доминат" - компания, специализирующаяся на производстве неорганических химических веществ. В России сульфид натрия, востребованный в металлургической, химической, горнодобывающей и кожевенной промышленности, а также при лабораторных исследованиях, по данным на 2024 год, не производится. Новое производство позволит заместить 33% импорта.
https://ria.ru/20250403/pozhar-2009218042.html
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происшествия, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после гибели рабочих на заводе в Челябинской области

СК возбудил дело после гибели двух рабочих на сульфидном производстве на Урале

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после гибели двоих рабочих на новом сульфидном производстве компании "Доминат" при пусконаладочных работах в Челябинской области, сообщило региональное СУСК РФ.
Как сообщала прокуратура, 16 апреля около 04.00 (02.00 мск) на новом сульфидном производстве компании "Доминат" во время пусконаладочных работ погибли сотрудник подрядной организации и рабочий предприятия.
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"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
Следователем проведен осмотр места происшествия, запрошена необходимая документация, допрошены очевидцы случившегося, а также лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда.
ООО "Доминат" - компания, специализирующаяся на производстве неорганических химических веществ. В России сульфид натрия, востребованный в металлургической, химической, горнодобывающей и кожевенной промышленности, а также при лабораторных исследованиях, по данным на 2024 год, не производится. Новое производство позволит заместить 33% импорта.
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ПроисшествияРоссияЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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