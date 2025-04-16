https://ria.ru/20250416/delo-2011571084.html

СК возбудил дело после гибели рабочих на заводе в Челябинской области

СК возбудил дело после гибели рабочих на заводе в Челябинской области - РИА Новости, 16.04.2025

СК возбудил дело после гибели рабочих на заводе в Челябинской области

Следствие возбудило уголовное дело после гибели двоих рабочих на новом сульфидном производстве компании "Доминат" при пусконаладочных работах в Челябинской... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T14:12:00+03:00

2025-04-16T14:12:00+03:00

2025-04-16T14:13:00+03:00

происшествия

россия

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после гибели двоих рабочих на новом сульфидном производстве компании "Доминат" при пусконаладочных работах в Челябинской области, сообщило региональное СУСК РФ. Как сообщала прокуратура, 16 апреля около 04.00 (02.00 мск) на новом сульфидном производстве компании "Доминат" во время пусконаладочных работ погибли сотрудник подрядной организации и рабочий предприятия. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении. Следователем проведен осмотр места происшествия, запрошена необходимая документация, допрошены очевидцы случившегося, а также лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда. ООО "Доминат" - компания, специализирующаяся на производстве неорганических химических веществ. В России сульфид натрия, востребованный в металлургической, химической, горнодобывающей и кожевенной промышленности, а также при лабораторных исследованиях, по данным на 2024 год, не производится. Новое производство позволит заместить 33% импорта.

https://ria.ru/20250403/pozhar-2009218042.html

https://ria.ru/20250403/shakhta-2009022687.html

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происшествия, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)