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СК возбудил дело после гибели рабочих на заводе в Челябинской области
СК возбудил дело после гибели рабочих на заводе в Челябинской области - РИА Новости, 16.04.2025
СК возбудил дело после гибели рабочих на заводе в Челябинской области
Следствие возбудило уголовное дело после гибели двоих рабочих на новом сульфидном производстве компании "Доминат" при пусконаладочных работах в Челябинской... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T14:12:00+03:00
2025-04-16T14:12:00+03:00
2025-04-16T14:13:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после гибели двоих рабочих на новом сульфидном производстве компании "Доминат" при пусконаладочных работах в Челябинской области, сообщило региональное СУСК РФ. Как сообщала прокуратура, 16 апреля около 04.00 (02.00 мск) на новом сульфидном производстве компании "Доминат" во время пусконаладочных работ погибли сотрудник подрядной организации и рабочий предприятия. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении. Следователем проведен осмотр места происшествия, запрошена необходимая документация, допрошены очевидцы случившегося, а также лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда. ООО "Доминат" - компания, специализирующаяся на производстве неорганических химических веществ. В России сульфид натрия, востребованный в металлургической, химической, горнодобывающей и кожевенной промышленности, а также при лабораторных исследованиях, по данным на 2024 год, не производится. Новое производство позволит заместить 33% импорта.
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происшествия, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после гибели рабочих на заводе в Челябинской области
СК возбудил дело после гибели двух рабочих на сульфидном производстве на Урале
ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после гибели двоих рабочих на новом сульфидном производстве компании "Доминат" при пусконаладочных работах в Челябинской области, сообщило региональное СУСК РФ.
Как сообщала прокуратура, 16 апреля около 04.00 (02.00 мск) на новом сульфидном производстве компании "Доминат" во время пусконаладочных работ погибли сотрудник подрядной организации и рабочий предприятия.
"Следственными органами Следственного комитета РФ
по Челябинской области
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
Следователем проведен осмотр места происшествия, запрошена необходимая документация, допрошены очевидцы случившегося, а также лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда.
ООО "Доминат" - компания, специализирующаяся на производстве неорганических химических веществ. В России сульфид натрия, востребованный в металлургической, химической, горнодобывающей и кожевенной промышленности, а также при лабораторных исследованиях, по данным на 2024 год, не производится. Новое производство позволит заместить 33% импорта.