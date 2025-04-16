https://ria.ru/20250416/cheljabinsk-2011511525.html
В Челябинске арестовали мужчину, обвиняемого в нападении на мальчика
В Челябинске арестовали мужчину, обвиняемого в нападении на мальчика - РИА Новости, 16.04.2025
В Челябинске арестовали мужчину, обвиняемого в нападении на мальчика
Суд арестовал жителя Челябинска, ударившего не менее 7 раз ножом 11-летнего незнакомого мальчика на улице, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T09:56:00+03:00
2025-04-16T09:56:00+03:00
2025-04-16T11:06:00+03:00
происшествия
челябинск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149796/26/1497962675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d27131050baba859da21d07743f7dfb.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Суд арестовал жителя Челябинска, ударившего не менее 7 раз ножом 11-летнего незнакомого мальчика на улице, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. Как сообщало СУСК, вечером 14 апреля во дворе дома по улице Дегтярева в Металлургическом районе Челябинска подозреваемый в состоянии опьянения несколько раз ударил ножом ранее незнакомого ему 11-летнего мальчика. Ребёнку вызвали скорую помощь прохожие, он жив. Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. "Металлургический районный суд Челябинска с учетом мнения прокурора избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - до 15 июня 2025 года", - говорится в сообщении. Прокуратура уточняет, что обвиняемый нанес школьнику не менее 7 ударов ножом в различные части тела.
https://ria.ru/20250325/irkutsk-2007116809.html
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149796/26/1497962675_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b11d78a7a3ee4d76938338fc780e8ef7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск
В Челябинске арестовали мужчину, обвиняемого в нападении на мальчика
В Челябинске арестовали мужчину, обвиняемого в нападении на 11-летнего мальчика