https://ria.ru/20250416/cheljabinsk-2011511525.html

В Челябинске арестовали мужчину, обвиняемого в нападении на мальчика

В Челябинске арестовали мужчину, обвиняемого в нападении на мальчика - РИА Новости, 16.04.2025

В Челябинске арестовали мужчину, обвиняемого в нападении на мальчика

Суд арестовал жителя Челябинска, ударившего не менее 7 раз ножом 11-летнего незнакомого мальчика на улице, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T09:56:00+03:00

2025-04-16T09:56:00+03:00

2025-04-16T11:06:00+03:00

происшествия

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Суд арестовал жителя Челябинска, ударившего не менее 7 раз ножом 11-летнего незнакомого мальчика на улице, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. Как сообщало СУСК, вечером 14 апреля во дворе дома по улице Дегтярева в Металлургическом районе Челябинска подозреваемый в состоянии опьянения несколько раз ударил ножом ранее незнакомого ему 11-летнего мальчика. Ребёнку вызвали скорую помощь прохожие, он жив. Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. "Металлургический районный суд Челябинска с учетом мнения прокурора избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - до 15 июня 2025 года", - говорится в сообщении. Прокуратура уточняет, что обвиняемый нанес школьнику не менее 7 ударов ножом в различные части тела.

https://ria.ru/20250325/irkutsk-2007116809.html

челябинск

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происшествия, челябинск