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В Британии призвали парламент рассмотреть любую экономическую сделку с США - РИА Новости, 16.04.2025
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17:29 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/britanija-2011636977.html
В Британии призвали парламент рассмотреть любую экономическую сделку с США
В Британии призвали парламент рассмотреть любую экономическую сделку с США - РИА Новости, 16.04.2025
В Британии призвали парламент рассмотреть любую экономическую сделку с США
Любое экономическое соглашение с США должно перед подписанием быть представлено на рассмотрение депутатам в парламенте, чтобы те могли изучить детали и иметь... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:29:00+03:00
2025-04-16T17:29:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Любое экономическое соглашение с США должно перед подписанием быть представлено на рассмотрение депутатам в парламенте, чтобы те могли изучить детали и иметь возможность предложить поправки, заявил в среду лидер британской Либерально-демократической партии Эд Дейви. "Любая сделка должна быть представлена в парламенте, чтобы депутаты могли изучить детали… Честно, я считаю, что это необходимо, особенно когда мы слышим довольно тревожные сообщения о том, что правительство может быть готово заключить с Трампом сделку в сфере сельского хозяйства, потенциально подрывая продовольственные стандарты в нашей стране и (труд – ред.) британских фермеров. Они говорят о послаблении правил безопасности детей в интернете. Это будет неприемлемо", - сказал Дейви в эфире телеканала Sky News. Ранее газета Independent сообщала, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, выражая оптимизм по поводу торговой сделки с Великобританией, пытается оказать давление на британские власти по проблемам свободы слова в королевстве. До этого Вэнс заявил, что есть большая вероятность, что США придут к "отличному соглашению" с Британией, которое будет отвечать интересам обеих стран. Британский министр бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс заявлял, что Лондон хочет добиться договоренностей, которые не просто отменят пошлины, но и позволят углубить экономические связи между странами.
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цены на нефть, сша, великобритания, лондон, введение трампом пошлин на импорт
Цены на нефть, США, Великобритания, Лондон, Введение Трампом пошлин на импорт
В Британии призвали парламент рассмотреть любую экономическую сделку с США

Дейви: любое экономическое соглашение с США должно быть представлено в парламент

© AP Photo / PA / Stefan RousseauЭд Дейви
Эд Дейви - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / PA / Stefan Rousseau
Эд Дейви. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Любое экономическое соглашение с США должно перед подписанием быть представлено на рассмотрение депутатам в парламенте, чтобы те могли изучить детали и иметь возможность предложить поправки, заявил в среду лидер британской Либерально-демократической партии Эд Дейви.
"Любая сделка должна быть представлена в парламенте, чтобы депутаты могли изучить детали… Честно, я считаю, что это необходимо, особенно когда мы слышим довольно тревожные сообщения о том, что правительство может быть готово заключить с Трампом сделку в сфере сельского хозяйства, потенциально подрывая продовольственные стандарты в нашей стране и (труд – ред.) британских фермеров. Они говорят о послаблении правил безопасности детей в интернете. Это будет неприемлемо", - сказал Дейви в эфире телеканала Sky News.
Ранее газета Independent сообщала, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, выражая оптимизм по поводу торговой сделки с Великобританией, пытается оказать давление на британские власти по проблемам свободы слова в королевстве.
До этого Вэнс заявил, что есть большая вероятность, что США придут к "отличному соглашению" с Британией, которое будет отвечать интересам обеих стран. Британский министр бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс заявлял, что Лондон хочет добиться договоренностей, которые не просто отменят пошлины, но и позволят углубить экономические связи между странами.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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Цены на нефтьСШАВеликобританияЛондонВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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