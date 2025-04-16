https://ria.ru/20250416/britanija-2011636977.html

В Британии призвали парламент рассмотреть любую экономическую сделку с США

В Британии призвали парламент рассмотреть любую экономическую сделку с США - РИА Новости, 16.04.2025

В Британии призвали парламент рассмотреть любую экономическую сделку с США

Любое экономическое соглашение с США должно перед подписанием быть представлено на рассмотрение депутатам в парламенте, чтобы те могли изучить детали и иметь... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T17:29:00+03:00

2025-04-16T17:29:00+03:00

2025-04-16T17:29:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Любое экономическое соглашение с США должно перед подписанием быть представлено на рассмотрение депутатам в парламенте, чтобы те могли изучить детали и иметь возможность предложить поправки, заявил в среду лидер британской Либерально-демократической партии Эд Дейви. "Любая сделка должна быть представлена в парламенте, чтобы депутаты могли изучить детали… Честно, я считаю, что это необходимо, особенно когда мы слышим довольно тревожные сообщения о том, что правительство может быть готово заключить с Трампом сделку в сфере сельского хозяйства, потенциально подрывая продовольственные стандарты в нашей стране и (труд – ред.) британских фермеров. Они говорят о послаблении правил безопасности детей в интернете. Это будет неприемлемо", - сказал Дейви в эфире телеканала Sky News. Ранее газета Independent сообщала, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, выражая оптимизм по поводу торговой сделки с Великобританией, пытается оказать давление на британские власти по проблемам свободы слова в королевстве. До этого Вэнс заявил, что есть большая вероятность, что США придут к "отличному соглашению" с Британией, которое будет отвечать интересам обеих стран. Британский министр бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс заявлял, что Лондон хочет добиться договоренностей, которые не просто отменят пошлины, но и позволят углубить экономические связи между странами.

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цены на нефть, сша, великобритания, лондон, введение трампом пошлин на импорт