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Бирюков: теплоснабжение Москвы переведено на минимальные параметры работы - РИА Новости, 16.04.2025
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Бирюков: теплоснабжение Москвы переведено на минимальные параметры работы
Бирюков: теплоснабжение Москвы переведено на минимальные параметры работы - РИА Новости, 16.04.2025
Бирюков: теплоснабжение Москвы переведено на минимальные параметры работы
Столичная система теплоснабжения работает на минимально возможных параметрах из-за теплой погоды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 16.04.2025
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Столичная система теплоснабжения работает на минимально возможных параметрах из-за теплой погоды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с резким повышением средних круглосуточных температур воздуха принято решение перевести систему теплоснабжения на минимально возможные параметры по температуре и циркуляции. В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75-77 градусов, это минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что межсезонье является самым сложным периодом с точки зрения регулирования температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления. "Происходят значительные суточные колебания температуры наружного воздуха: от минусовых значений ночью до плюсовых днем. Имеет значение и сторона здания, например, на солнечной может ощущаться избыточная температура", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что корректировка работы отопительной системы производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков

Бирюков: теплоснабжение Москвы переведено на минимальные параметры работы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Столичная система теплоснабжения работает на минимально возможных параметрах из-за теплой погоды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с резким повышением средних круглосуточных температур воздуха принято решение перевести систему теплоснабжения на минимально возможные параметры по температуре и циркуляции. В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75-77 градусов, это минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что межсезонье является самым сложным периодом с точки зрения регулирования температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления.
"Происходят значительные суточные колебания температуры наружного воздуха: от минусовых значений ночью до плюсовых днем. Имеет значение и сторона здания, например, на солнечной может ощущаться избыточная температура", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что корректировка работы отопительной системы производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.
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