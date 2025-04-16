https://ria.ru/20250416/bezopasnost-2011549528.html

Руденя призвал обеспечить безопасность во время Пасхи в Тверской области

Руденя призвал обеспечить безопасность во время Пасхи в Тверской области - РИА Новости, 16.04.2025

Руденя призвал обеспечить безопасность во время Пасхи в Тверской области

Губернатор Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципальных образований, на котором рассмотрены меры по обеспечению комплексной безопасности... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T12:35:00+03:00

2025-04-16T12:35:00+03:00

2025-04-16T12:35:00+03:00

тверская область

игорь руденя

пасха

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ТВЕРЬ, 16 апр — РИА Новости. Губернатор Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципальных образований, на котором рассмотрены меры по обеспечению комплексной безопасности населения и территории региона во время празднования Светлой Пасхи и в период майских праздников, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. В обсуждении приняли участие руководители территориальных органов федеральных органов государственной власти Тверской области, региональных ведомств. Глава региона отметил, что традиционно во время Пасхи, продолжительных майских праздничных и выходных дней в область существенно увеличивается поток гостей. В ночь с 19 на 20 апреля праздничные Пасхальные богослужения запланированы во всех муниципальных образованиях. Будет организовано дежурство нарядов полиции, Росгвардии, спасателей и экипажей скорой медицинской помощи. "Места проведения мероприятий должны быть заранее обследованы с точки зрения противопожарной и антитеррористической защищенности. Также необходимо принять усиленные меры для обеспечения охраны общественного порядка. Качество организации мероприятий и их проведения — показатель наших хозяйственных навыков", — приводит пресс-служба слова Рудени. Губернатор подчеркнул, что внимания требуют вопросы пожарной безопасности, которая должна быть обеспечена на территории всего региона, недопущения возгораний в лесах и в населенных пунктах. В период праздничных и выходных дней в муниципалитетах будет вестись постоянный мониторинг пожарной обстановки, ежедневное патрулирование мест массового отдыха, водных объектов, садовых товариществ и дачных кооперативов, прилегающих к лесам. Особое внимание должно уделяться профилактической работе с населением, информированию граждан о недопустимости палов сухой травы, сжигания растительности и мусора, разведения костров в лесных массивах и рядом с жилыми домами. Отдельное направление работы, которое обозначил губернатор, – предупреждение правонарушений и происшествий с участием несовершеннолетних. Руденя акцентировал, что обеспечению безопасности детей в регионе должно быть уделено повышенное внимание. Министерство семейной и демографической политики Тверской области и представители муниципалитетов должны провести соответствующую работу с родителями. На совещании также были поставлены задачи и по проведению в муниципальных образованиях субботников, работ по благоустройству. Как указал глава региона, в рамках подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы важно привести в порядок улицы, дороги, тротуары, видовые и памятные места, воинские захоронения.

https://ria.ru/20250415/rudenya-2011450778.html

https://ria.ru/20250414/tver-2011169197.html

https://ria.ru/20250411/razvitie-2010794123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, пасха