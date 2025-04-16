https://ria.ru/20250416/belogorovka-2011497608.html
Российские войска продвигаются западнее Белогоровки в ЛНР, сообщил Марочко
Российские войска продвигаются западнее Белогоровки в ЛНР, сообщил Марочко - РИА Новости, 16.04.2025
Российские войска продвигаются западнее Белогоровки в ЛНР, сообщил Марочко
Российская армия продвигается западнее Белогоровки в ЛНР, под контроль ВС РФ перешла территория площадью около трех квадратных километров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T08:05:00+03:00
2025-04-16T08:05:00+03:00
2025-04-16T11:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Российская армия продвигается западнее Белогоровки в ЛНР, под контроль ВС РФ перешла территория площадью около трех квадратных километров, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. "В ходе продвижения наших войск по хребту западнее Белогоровки по направлению Григоровки под контроль ВС РФ перешла территория площадью около трех квадратных километров. Часть занятых позиций противника позволят российским войскам в ближайшей перспективе развить успех на этом направлении", - сообщил эксперт. Марочко добавил, что на динамике продвижения также позитивно отразились удары по флангам украинских сил в районе кременских лесов и южнее Белогоровки: украинские боевики попросту не успевают восполнять потери на широком участке фронта, что, в свою очередь, ослабляет передовую оборонительную линию противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Российские войска продвигаются западнее Белогоровки в ЛНР, сообщил Марочко
Марочко: российская армия продвигается западнее Белогоровки в ЛНР