https://ria.ru/20250416/bakhrushinskiy_muzey-2011554828.html

Бахрушинский музей открыл в Астане выставку "Театр на фронте"

Бахрушинский музей открыл в Астане выставку "Театр на фронте" - РИА Новости, 16.04.2025

Бахрушинский музей открыл в Астане выставку "Театр на фронте"

– РИА Новости. Бахрушинский театральный музей (БТМ) во вторник открыл в Государственном академическом русском театре драмы им. М. Горького в Астане выставку... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T13:54:00+03:00

2025-04-16T13:54:00+03:00

2025-04-16T13:54:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Бахрушинский театральный музей (БТМ) во вторник открыл в Государственном академическом русском театре драмы им. М. Горького в Астане выставку "Театр на фронте: берег надежды", в основе которой лежат бесценные архивные материалы из фондов БТМ, сообщили РИА Новости в пресс-службе.Проект Театр на фронте: берег надежды" посвящен самоотверженному подвигу советских театральных деятелей в годы Великой Отечественной войны."За время войны фронтовые бригады артистов выезжали на фронт 42 тысячи раз, представив бойцам 1 миллион 350 тысяч спектаклей и концертов. Традиция проведения выставок, посвященных их подвигу, берет начало в 1942 году. С тех пор выставки проводились ежегодно вплоть до окончания Великой Отечественной войны. Бахрушинский музей бережно сохраняет эту традицию. К 80-летию Победы мы готовим серию проектов, отдающих дань уважения всем, кто героически трудился в тылу и сражался на фронтах. В контексте современных реалий для нас особенно важно поддерживать живую память о подвиге наших предков", – сказала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, слова которой представлены в сообщении.Сотрудники музея в первые же дни войны выступили с инициативой ведения "Дневника театра на фронте", поэтому важное место в экспозиции занимают фронтовые дневники театральных бригад, в том числе легендарной "Искры". Материалы содержат бесценные творческие отчеты, путевые хроники, отзывы бойцов, газетные вырезки, фотографии и рисунки, а также личные благодарственные письма бойцов любимым артистам, которые скрашивали дни войны, вдохновляя на дальнейшие подвиги.Среди ушедших на фронт добровольцев было много художников. На выставке можно увидеть серию графических работ художника Василия Ковригина, который запечатлел театральную жизнь на фронте: "Концерт для солдат" (1944 г.), "Спектакль на фронте" (1943 г.), "Портрет солдата в госпитале" (1942 г.), "Автопортрет" (1944 г.)."Выставка "Театр на фронте: берег надежды" Бахрушинского театрального музея — дань памяти, уважения и признания тем, кто, несмотря на ужасы войны, нес свет искусства и поддерживал дух народа в самые трудные времена", - отметил директор Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького Айболат Жаудыр.Гости выставки увидят архивные фотографии выступлений артистов фронтовых бригад и театров, собранных со всей страны, в том числе цифровые копии уникальных снимков с известными актерами-фронтовиками и музыкальными деятелями Казахстана. География размещения эвакуированных театров по стране масштабна - от городов Поволжья и Урала до Дальнего Востока. Благодаря грамотно организованной эвакуации было сохранено великое театральное наследие страны. Нередко артисты работали в госпиталях, помогали раненым бойцам преодолеть тяжелые психологические травмы, собирали средства в помощь фронту.Репертуар фронтовых театров включал не только классические произведения русской драматургии, он активно дополнялся новыми пьесами, созданными во время войны. Посетители выставки смогут ознакомиться с цифровыми копиями театральных эскизов и афиш к знаковым спектаклям военного времени: "Фронт" "Солдаты Сталинграда" , операм "Князь Игорь" и "Иван Сусанин".Важная часть экспозиции посвящена театрам юного зрителя в годы войны. В это страшное время спектакли для детей становились настоящим подарком. Среди экспонатов цифровые копии эскизов и афиш к спектаклям "Прекрасная Аленка", "Гулливер в стране лилипутов".Выставка "Театр на фронте: берег надежды" продлится в Государственном академическом русском театре драмы им. М. Горького в Астане продлится с 15 апреля по 18 мая.

https://ria.ru/20250331/yaroslavlmuzey-2008457560.html

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кристина трубинова, астана, казахстан, театральный музей имени бахрушина