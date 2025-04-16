https://ria.ru/20250416/bagreeva-2011446971.html

Столица сэкономила почти 14 млрд рублей на экспертизе цен в госзакупках

Столица сэкономила почти 14 млрд рублей на экспертизе цен в госзакупках - РИА Новости, 16.04.2025

Столица сэкономила почти 14 млрд рублей на экспертизе цен в госзакупках

За первые три месяца текущего года столица сэкономила 13,8 миллиарда рублей с помощью технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T09:10:00+03:00

2025-04-16T09:10:00+03:00

2025-04-16T09:10:00+03:00

москва

мария багреева

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. За первые три месяца текущего года столица сэкономила 13,8 миллиарда рублей с помощью технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК (Д)), которые заключают для нужд заказчиков мегаполиса в системе госзакупок, сообщила в среду заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.Она уточнила, что с помощью экспертизы НМЦ мегаполис может сократить расходы бюджета и сформировать для госзаказчиков практику расчета обоснованных цен."За первый квартал 2025 года эксперты выдали 499 заключений. Заявленная сумма закупок составила 224,8 миллиарда рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить ее и сэкономить 13,8 миллиарда рублей бюджетных средств", – отметила заммэра, слова которой привели в пресс-службе ДЭПР.В ведомстве уточнили, что с 2015 года по конец марта текущего года на территории столицы выдали более 45 тысяч экспертных заключений по госзакупкам на сумму свыше 9 триллионов рублей. Благодаря этому Москва смогла сэкономить 543 миллиарда рублей, подчеркнула Багреева.Занимается экспертизой НМЦК (Д) в столице городской ДЭПР. Исключения составляют закупки по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам, сообщили в пресс-службе департамента.Экспертиза цен – эффективный инструмент оптимизации бюджетных расходов. Проверку достоверности определения НМЦК (Д) проводят для контрактов на сумму свыше 30 миллионов рублей, если закупка проходит в рамках 44-ФЗ, и для договоров с начальной ценой 50 миллионов рублей и выше – в случае закупки по 223-ФЗ.Ранее Багреева сообщала, что за первый квартал этого года столичные и региональные заказчики провели на портале поставщиков Москвы свыше 136 тысяч закупок малого объема, размер закупок по этим заказам превысил 25 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20250415/bagreeva-2011229423.html

https://ria.ru/20250411/bagreeva-2010558968.html

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москва, мария багреева