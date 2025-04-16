Рейтинг@Mail.ru
Столица сэкономила почти 14 млрд рублей на экспертизе цен в госзакупках - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/bagreeva-2011446971.html
Столица сэкономила почти 14 млрд рублей на экспертизе цен в госзакупках
Столица сэкономила почти 14 млрд рублей на экспертизе цен в госзакупках - РИА Новости, 16.04.2025
Столица сэкономила почти 14 млрд рублей на экспертизе цен в госзакупках
За первые три месяца текущего года столица сэкономила 13,8 миллиарда рублей с помощью технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T09:10:00+03:00
2025-04-16T09:10:00+03:00
москва
мария багреева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950936501_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_3276833fdf327f5eb756589ce1dae25b.jpg
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. За первые три месяца текущего года столица сэкономила 13,8 миллиарда рублей с помощью технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК (Д)), которые заключают для нужд заказчиков мегаполиса в системе госзакупок, сообщила в среду заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.Она уточнила, что с помощью экспертизы НМЦ мегаполис может сократить расходы бюджета и сформировать для госзаказчиков практику расчета обоснованных цен."За первый квартал 2025 года эксперты выдали 499 заключений. Заявленная сумма закупок составила 224,8 миллиарда рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить ее и сэкономить 13,8 миллиарда рублей бюджетных средств", – отметила заммэра, слова которой привели в пресс-службе ДЭПР.В ведомстве уточнили, что с 2015 года по конец марта текущего года на территории столицы выдали более 45 тысяч экспертных заключений по госзакупкам на сумму свыше 9 триллионов рублей. Благодаря этому Москва смогла сэкономить 543 миллиарда рублей, подчеркнула Багреева.Занимается экспертизой НМЦК (Д) в столице городской ДЭПР. Исключения составляют закупки по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам, сообщили в пресс-службе департамента.Экспертиза цен – эффективный инструмент оптимизации бюджетных расходов. Проверку достоверности определения НМЦК (Д) проводят для контрактов на сумму свыше 30 миллионов рублей, если закупка проходит в рамках 44-ФЗ, и для договоров с начальной ценой 50 миллионов рублей и выше – в случае закупки по 223-ФЗ.Ранее Багреева сообщала, что за первый квартал этого года столичные и региональные заказчики провели на портале поставщиков Москвы свыше 136 тысяч закупок малого объема, размер закупок по этим заказам превысил 25 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20250415/bagreeva-2011229423.html
https://ria.ru/20250411/bagreeva-2010558968.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950936501_267:0:2936:2002_1920x0_80_0_0_fc67640e73148bbc589f94764ea43bc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мария багреева
Москва, Мария Багреева
Столица сэкономила почти 14 млрд рублей на экспертизе цен в госзакупках

Багреева: экспертиза цен в госзакупках позволила сэкономить около 14 млрд рублей

© Фото : Департамент экономической политики и развития МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : Департамент экономической политики и развития Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. За первые три месяца текущего года столица сэкономила 13,8 миллиарда рублей с помощью технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК (Д)), которые заключают для нужд заказчиков мегаполиса в системе госзакупок, сообщила в среду заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
Она уточнила, что с помощью экспертизы НМЦ мегаполис может сократить расходы бюджета и сформировать для госзаказчиков практику расчета обоснованных цен.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Москва реализовала более 420 коммерческих помещений в I квартале 2025 года
Вчера, 09:10
"За первый квартал 2025 года эксперты выдали 499 заключений. Заявленная сумма закупок составила 224,8 миллиарда рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить ее и сэкономить 13,8 миллиарда рублей бюджетных средств", – отметила заммэра, слова которой привели в пресс-службе ДЭПР.
В ведомстве уточнили, что с 2015 года по конец марта текущего года на территории столицы выдали более 45 тысяч экспертных заключений по госзакупкам на сумму свыше 9 триллионов рублей. Благодаря этому Москва смогла сэкономить 543 миллиарда рублей, подчеркнула Багреева.
Занимается экспертизой НМЦК (Д) в столице городской ДЭПР. Исключения составляют закупки по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам, сообщили в пресс-службе департамента.
Экспертиза цен – эффективный инструмент оптимизации бюджетных расходов. Проверку достоверности определения НМЦК (Д) проводят для контрактов на сумму свыше 30 миллионов рублей, если закупка проходит в рамках 44-ФЗ, и для договоров с начальной ценой 50 миллионов рублей и выше – в случае закупки по 223-ФЗ.
Ранее Багреева сообщала, что за первый квартал этого года столичные и региональные заказчики провели на портале поставщиков Москвы свыше 136 тысяч закупок малого объема, размер закупок по этим заказам превысил 25 миллиардов рублей.
Заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Более 136 тысяч закупок провели на Портале поставщиков Москвы за квартал
11 апреля, 09:10
 
МоскваМария Багреева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала