https://ria.ru/20250416/babushkina-2011570474.html

Бабушкина: свердловским школьникам организуют отдых этим летом

Бабушкина: свердловским школьникам организуют отдых этим летом - РИА Новости, 16.04.2025

Бабушкина: свердловским школьникам организуют отдых этим летом

Отдых не менее 454 тысяч школьников Свердловской области организуют в 2025 году, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T14:07:00+03:00

2025-04-16T14:07:00+03:00

2025-04-16T14:07:00+03:00

свердловская область

людмила бабушкина

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Отдых не менее 454 тысяч школьников Свердловской области организуют в 2025 году, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона. По поручению председателя Законодательного собрания Людмилы Бабушкиной депутаты рассмотрели вопрос об организации детской оздоровительной кампании на территории Свердловской области. Сама спикер Заксобрания не раз отмечала, что парламентом создана законодательная база для качественного и безопасного отдыха детей, а задача всех ответственных ведомств реализовать это на практике. "Этому вопросу мы придаем особое значение. Очень важно провести детскую оздоровительную кампанию на высоком уровне и обеспечить безопасный летний отдых детей. Депутаты областного парламента вместе с правительством региона, органами местного самоуправления муниципалитетов делают все возможное для того, чтобы в сентябре дети возвращались за школьные парты здоровыми и отдохнувшими", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной. В областном бюджете на эти цели запланировано 3,052 миллиарда рублей, что на 111 миллионов больше уровня прошлого года. На Среднем Урале действуют 69 загородных оздоровительных лагерей, 23 лагеря на базе санаторно-оздоровительных организаций, 1143 лагеря дневного пребывания, 63 лагеря труда и отдыха, семь палаточных лагерей, 19 специализированных (профильных) лагерей. Летом нынешнего года в этих организациях будут трудиться свыше 18 тысяч человек (педагогов, вожатых и других специалистов). За охрану здоровья детей будут отвечать 300 медицинских работников. "Мы ежегодно рассматриваем вопрос оздоровления детей сначала на комитете по социальной политике, а потом на заседании Законодательного собрания, причем акцентируем внимание на том, чтобы планы по организации отдыха юных уральцев с каждым годом не уменьшались, а увеличивались. Наша задача сделать так, чтобы отдых был эффективным, качественным, интересным и, безусловно, безопасным", – прокомментировал председатель комитета по социальной политике регионального Заксобрания Вячеслав Погудин. В этом году депутаты также намерены проконтролировать реализацию нескольких законодательных инициатив, принятых на федеральном уровне. Речь идет об утверждении программ воспитательной работы в лагерях и ведении организациями отдыха и оздоровления детей, включая детские лагеря, санатории, базы отдыха своих официальных сайтов в сети Интернет.

https://ria.ru/20250403/babushkina-2009120258.html

https://ria.ru/20250331/reabilitatsiya-2008347859.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

людмила бабушкина