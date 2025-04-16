ВСУ шесть раз за сутки атаковали российские объекты энергетики
МО: ВСУ за сутки 6 раз атаковали объекты энергетики в РФ
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты запускают дрон
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты запускают дрон. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска шесть раз атаковали объекты российской энергетики, сообщили в Минобороны.
"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта 2025 года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано шесть атак ВСУ на объекты российской энергетики", — говорится в сводке.
Ударам беспилотников и обстрелам из артиллерии подверглись объекты в четырех областях:
- В Белгородской области утром 15 апреля из-за обстрела отключилась высоковольтная линия Красная Яруга — Теребрено, а в ночь на 16 апреля дрон сбросил боеприпас на трансформатор электроподстанции "Красная Яруга". Из-за этих атак без электроэнергии остались около 17,4 тысячи потребителей в Грайворонском районе и 4,6 тысячи — в Краснояружском.
- В Брянской области получила многочисленные повреждения электроподстанция "Андрейковичи", а из-за обрыва проводов отключилась высоковольтная линия. Без света остались жители села Подывотье Севского района.
- В Курской области отключилась высоковольтная линия Камыши — Мурыновка — Кировская.
- В Херсонской области после удара беспилотника по Сивашской ветроэлектростанции загорелся трансформатор. Станция снизила рабочую мощность на 30 мегаватт.
Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным соответствующую команду. Владимир Зеленский также заявлял, что Киев поддержит это предложение.
Затем, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых стороны договорились разработать механизм запрета таких ударов. Позже Кремль опубликовал перечень энергообъектов, в который вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций. Однако ВСУ постоянно нарушают эти договоренности.
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