https://ria.ru/20250416/ataki-2011554107.html

ВСУ шесть раз за сутки атаковали российские объекты энергетики

ВСУ шесть раз за сутки атаковали российские объекты энергетики - РИА Новости, 16.04.2025

ВСУ шесть раз за сутки атаковали российские объекты энергетики

За минувшие сутки украинские войска шесть раз атаковали объекты российской энергетики, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T12:58:00+03:00

2025-04-16T12:58:00+03:00

2025-04-16T13:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска шесть раз атаковали объекты российской энергетики, сообщили в Минобороны."Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта 2025 года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано шесть атак ВСУ на объекты российской энергетики", — говорится в сводке.Ударам беспилотников и обстрелам из артиллерии подверглись объекты в четырех областях:Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным соответствующую команду. Владимир Зеленский также заявлял, что Киев поддержит это предложение.Затем, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых стороны договорились разработать механизм запрета таких ударов. Позже Кремль опубликовал перечень энергообъектов, в который вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций. Однако ВСУ постоянно нарушают эти договоренности.

https://ria.ru/20250416/moratoriy-2011553177.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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