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ВСУ шесть раз за сутки атаковали российские объекты энергетики - РИА Новости, 16.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 16.04.2025 (обновлено: 13:27 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/ataki-2011554107.html
ВСУ шесть раз за сутки атаковали российские объекты энергетики
ВСУ шесть раз за сутки атаковали российские объекты энергетики - РИА Новости, 16.04.2025
ВСУ шесть раз за сутки атаковали российские объекты энергетики
За минувшие сутки украинские войска шесть раз атаковали объекты российской энергетики, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T12:58:00+03:00
2025-04-16T13:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
брянская область
курская область
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска шесть раз атаковали объекты российской энергетики, сообщили в Минобороны."Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта 2025 года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано шесть атак ВСУ на объекты российской энергетики", — говорится в сводке.Ударам беспилотников и обстрелам из артиллерии подверглись объекты в четырех областях:Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным соответствующую команду. Владимир Зеленский также заявлял, что Киев поддержит это предложение.Затем, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых стороны договорились разработать механизм запрета таких ударов. Позже Кремль опубликовал перечень энергообъектов, в который вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций. Однако ВСУ постоянно нарушают эти договоренности.
https://ria.ru/20250416/moratoriy-2011553177.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, брянская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область, Брянская область, Курская область
ВСУ шесть раз за сутки атаковали российские объекты энергетики

МО: ВСУ за сутки 6 раз атаковали объекты энергетики в РФ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты запускают дрон
Украинские солдаты запускают дрон - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты запускают дрон. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска шесть раз атаковали объекты российской энергетики, сообщили в Минобороны.
"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта 2025 года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано шесть атак ВСУ на объекты российской энергетики", — говорится в сводке.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Кремль сообщит о завершении моратория на удары по энергообъектам Украины
12:52
Ударам беспилотников и обстрелам из артиллерии подверглись объекты в четырех областях:
  • В Белгородской области утром 15 апреля из-за обстрела отключилась высоковольтная линия Красная Яруга — Теребрено, а в ночь на 16 апреля дрон сбросил боеприпас на трансформатор электроподстанции "Красная Яруга". Из-за этих атак без электроэнергии остались около 17,4 тысячи потребителей в Грайворонском районе и 4,6 тысячи — в Краснояружском.
  • В Брянской области получила многочисленные повреждения электроподстанция "Андрейковичи", а из-за обрыва проводов отключилась высоковольтная линия. Без света остались жители села Подывотье Севского района.
  • В Курской области отключилась высоковольтная линия Камыши — Мурыновка — Кировская.
  • В Херсонской области после удара беспилотника по Сивашской ветроэлектростанции загорелся трансформатор. Станция снизила рабочую мощность на 30 мегаватт.
Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным соответствующую команду. Владимир Зеленский также заявлял, что Киев поддержит это предложение.
Затем, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых стороны договорились разработать механизм запрета таких ударов. Позже Кремль опубликовал перечень энергообъектов, в который вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций. Однако ВСУ постоянно нарушают эти договоренности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Белгородская областьБрянская областьКурская область
 
 
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