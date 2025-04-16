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Производитель микрочипов ASML заявил о неопределенности из-за пошлин США - РИА Новости, 16.04.2025
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11:32 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/asml-2011538754.html
Производитель микрочипов ASML заявил о неопределенности из-за пошлин США
Производитель микрочипов ASML заявил о неопределенности из-за пошлин США - РИА Новости, 16.04.2025
Производитель микрочипов ASML заявил о неопределенности из-за пошлин США
Нидерландская компания - производитель полупроводников ASML сталкивается с большей неопределенностью из-за импортных пошлин США, пока неясно, каковы будут... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T11:32:00+03:00
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ГААГА, 16 апр – РИА Новости. Нидерландская компания - производитель полупроводников ASML сталкивается с большей неопределенностью из-за импортных пошлин США, пока неясно, каковы будут последствия, заявил гендиректор компании Кристоф Фуке. "Неопределенность в макроэкономике возросла, и ситуация пока останется динамичной", - цитирует Фуке телерадиовещательная корпорация NOS. По его словам, ASML пытается минимизировать финансовые последствия пошлин США совместно с другими компаниями в секторе производства микрочипов. За последний месяц стоимость акций ASML упала на 8,5%. Однако компания сообщила о полученной выручке в размере 7,7 миллиарда евро, что совпадало с ее ожиданиями, и прогноз роста на 2025 год также не корректировался. Тем не менее ASML заявляет, что неопределенность возросла из-за импортных пошлин США. Не исключено, что из-за них подорожают комплектующие и оборудование, экспортируемые из ЕС в США. Кроме того, могут увеличиться и налоги на комплектующие, отправляемые из США в другие страны. Ранее министерство торговли США инициировало расследование с целью определения влияния импорта полупроводников и оборудования для их производства на национальную безопасность. Министр торговли США Говард Латник заявлял, что Вашингтон временно освободил импорт электроники и полупроводниковых приборов от "зеркальных" пошлин, поскольку в ближайшие месяцы американская администрация намерена ввести отдельные секторальные пошлины на них. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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сша, вашингтон (штат), китай, дональд трамп, евросоюз, в мире
США, Вашингтон (штат), Китай, Дональд Трамп, Евросоюз, В мире
Производитель микрочипов ASML заявил о неопределенности из-за пошлин США

Глава ASML Фуке заявил о возросшей неопределенности из-за импортных пошлин США

© Fotolia / altmisМикропроцессор
Микропроцессор - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Fotolia / altmis
Микропроцессор. Архивное фото
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ГААГА, 16 апр – РИА Новости. Нидерландская компания - производитель полупроводников ASML сталкивается с большей неопределенностью из-за импортных пошлин США, пока неясно, каковы будут последствия, заявил гендиректор компании Кристоф Фуке.
"Неопределенность в макроэкономике возросла, и ситуация пока останется динамичной", - цитирует Фуке телерадиовещательная корпорация NOS.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Трамп анонсировал новые пошлины на импорт полупроводников в США
14 апреля, 05:53
По его словам, ASML пытается минимизировать финансовые последствия пошлин США совместно с другими компаниями в секторе производства микрочипов.
За последний месяц стоимость акций ASML упала на 8,5%. Однако компания сообщила о полученной выручке в размере 7,7 миллиарда евро, что совпадало с ее ожиданиями, и прогноз роста на 2025 год также не корректировался.
Тем не менее ASML заявляет, что неопределенность возросла из-за импортных пошлин США. Не исключено, что из-за них подорожают комплектующие и оборудование, экспортируемые из ЕС в США. Кроме того, могут увеличиться и налоги на комплектующие, отправляемые из США в другие страны.
Ранее министерство торговли США инициировало расследование с целью определения влияния импорта полупроводников и оборудования для их производства на национальную безопасность. Министр торговли США Говард Латник заявлял, что Вашингтон временно освободил импорт электроники и полупроводниковых приборов от "зеркальных" пошлин, поскольку в ближайшие месяцы американская администрация намерена ввести отдельные секторальные пошлины на них.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
США проведут расследования по пошлинам, заявил Трамп
13 апреля, 23:29
 
СШАВашингтон (штат)КитайДональд ТрампЕвросоюзВ мире
 
 
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