https://ria.ru/20250416/asml-2011538754.html

Производитель микрочипов ASML заявил о неопределенности из-за пошлин США

Производитель микрочипов ASML заявил о неопределенности из-за пошлин США - РИА Новости, 16.04.2025

Производитель микрочипов ASML заявил о неопределенности из-за пошлин США

Нидерландская компания - производитель полупроводников ASML сталкивается с большей неопределенностью из-за импортных пошлин США, пока неясно, каковы будут... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T11:32:00+03:00

2025-04-16T11:32:00+03:00

2025-04-16T11:32:00+03:00

сша

вашингтон (штат)

китай

дональд трамп

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150632/72/1506327203_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_1540f38c2fc4ef04641aa826601f8459.jpg

ГААГА, 16 апр – РИА Новости. Нидерландская компания - производитель полупроводников ASML сталкивается с большей неопределенностью из-за импортных пошлин США, пока неясно, каковы будут последствия, заявил гендиректор компании Кристоф Фуке. "Неопределенность в макроэкономике возросла, и ситуация пока останется динамичной", - цитирует Фуке телерадиовещательная корпорация NOS. По его словам, ASML пытается минимизировать финансовые последствия пошлин США совместно с другими компаниями в секторе производства микрочипов. За последний месяц стоимость акций ASML упала на 8,5%. Однако компания сообщила о полученной выручке в размере 7,7 миллиарда евро, что совпадало с ее ожиданиями, и прогноз роста на 2025 год также не корректировался. Тем не менее ASML заявляет, что неопределенность возросла из-за импортных пошлин США. Не исключено, что из-за них подорожают комплектующие и оборудование, экспортируемые из ЕС в США. Кроме того, могут увеличиться и налоги на комплектующие, отправляемые из США в другие страны. Ранее министерство торговли США инициировало расследование с целью определения влияния импорта полупроводников и оборудования для их производства на национальную безопасность. Министр торговли США Говард Латник заявлял, что Вашингтон временно освободил импорт электроники и полупроводниковых приборов от "зеркальных" пошлин, поскольку в ближайшие месяцы американская администрация намерена ввести отдельные секторальные пошлины на них. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250414/tramp-2011072939.html

https://ria.ru/20250413/tramp-2011056418.html

сша

вашингтон (штат)

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, вашингтон (штат), китай, дональд трамп, евросоюз, в мире