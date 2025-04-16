Производитель микрочипов ASML заявил о неопределенности из-за пошлин США
Глава ASML Фуке заявил о возросшей неопределенности из-за импортных пошлин США
Микропроцессор. Архивное фото
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ГААГА, 16 апр – РИА Новости. Нидерландская компания - производитель полупроводников ASML сталкивается с большей неопределенностью из-за импортных пошлин США, пока неясно, каковы будут последствия, заявил гендиректор компании Кристоф Фуке.
"Неопределенность в макроэкономике возросла, и ситуация пока останется динамичной", - цитирует Фуке телерадиовещательная корпорация NOS.
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По его словам, ASML пытается минимизировать финансовые последствия пошлин США совместно с другими компаниями в секторе производства микрочипов.
За последний месяц стоимость акций ASML упала на 8,5%. Однако компания сообщила о полученной выручке в размере 7,7 миллиарда евро, что совпадало с ее ожиданиями, и прогноз роста на 2025 год также не корректировался.
Тем не менее ASML заявляет, что неопределенность возросла из-за импортных пошлин США. Не исключено, что из-за них подорожают комплектующие и оборудование, экспортируемые из ЕС в США. Кроме того, могут увеличиться и налоги на комплектующие, отправляемые из США в другие страны.
Ранее министерство торговли США инициировало расследование с целью определения влияния импорта полупроводников и оборудования для их производства на национальную безопасность. Министр торговли США Говард Латник заявлял, что Вашингтон временно освободил импорт электроники и полупроводниковых приборов от "зеркальных" пошлин, поскольку в ближайшие месяцы американская администрация намерена ввести отдельные секторальные пошлины на них.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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