Артамонов: акция "Бессмертный полк" пройдет очно в Липецкой области
"Бессмертный полк" в Липецкой области пройдет в очном формате в этом году
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области Артамонов: акция "Бессмертный полк" пройдет очно в Липецкой области
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 16 апр - РИА Новости. В день 80-летия Великой Победы – 9 мая – акция "Бессмертный полк" в Липецке и других городах и селах области состоится в традиционном формате, решение об этом было принято на заседании оперативного штаба, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он напомнил, что шествие "Бессмертного полка" в очном формате не проводилось в Липецкой области с 2022 года. Три года назад акция собрала в областном центре почти 70 тысяч человек. В этом году многотысячное шествие вновь пройдет по улицам Липецка и других населенных пунктов региона.
"Тысячи фотографий ветеранов Великой Отечественной войны в "Бессмертном полку" – живая память. Та страшная война коснулась каждой семьи в нашей стране. И такое нельзя допустить снова. Это история, которую мы не дадим переписать или стереть", – отметил Артамонов.
Губернатор пояснил, что для проведения акции власти региона совместно с силовиками предпримут широкий комплекс усиленных мер безопасности, чтобы каждый житель области смог почтить память героев.