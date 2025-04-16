https://ria.ru/20250416/artamonov-2011521475.html

Артамонов: акция "Бессмертный полк" пройдет очно в Липецкой области

Артамонов: акция "Бессмертный полк" пройдет очно в Липецкой области - РИА Новости, 16.04.2025

Артамонов: акция "Бессмертный полк" пройдет очно в Липецкой области

В день 80-летия Великой Победы – 9 мая – акция "Бессмертный полк" в Липецке и других городах и селах области состоится в традиционном формате, решение об этом... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T10:28:00+03:00

2025-04-16T10:28:00+03:00

2025-04-16T10:28:00+03:00

липецкая область

липецк

акция "бессмертный полк"

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 16 апр - РИА Новости. В день 80-летия Великой Победы – 9 мая – акция "Бессмертный полк" в Липецке и других городах и селах области состоится в традиционном формате, решение об этом было принято на заседании оперативного штаба, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он напомнил, что шествие "Бессмертного полка" в очном формате не проводилось в Липецкой области с 2022 года. Три года назад акция собрала в областном центре почти 70 тысяч человек. В этом году многотысячное шествие вновь пройдет по улицам Липецка и других населенных пунктов региона. "Тысячи фотографий ветеранов Великой Отечественной войны в "Бессмертном полку" – живая память. Та страшная война коснулась каждой семьи в нашей стране. И такое нельзя допустить снова. Это история, которую мы не дадим переписать или стереть", – отметил Артамонов. Губернатор пояснил, что для проведения акции власти региона совместно с силовиками предпримут широкий комплекс усиленных мер безопасности, чтобы каждый житель области смог почтить память героев.

https://ria.ru/20250415/promyshlenniki-2011391356.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, акция "бессмертный полк", игорь артамонов