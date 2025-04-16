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Артамонов: акция "Бессмертный полк" пройдет очно в Липецкой области - РИА Новости, 16.04.2025
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Липецкая область
 
10:28 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/artamonov-2011521475.html
Артамонов: акция "Бессмертный полк" пройдет очно в Липецкой области
Артамонов: акция "Бессмертный полк" пройдет очно в Липецкой области - РИА Новости, 16.04.2025
Артамонов: акция "Бессмертный полк" пройдет очно в Липецкой области
В день 80-летия Великой Победы – 9 мая – акция "Бессмертный полк" в Липецке и других городах и селах области состоится в традиционном формате, решение об этом... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:28:00+03:00
2025-04-16T10:28:00+03:00
липецкая область
липецк
акция "бессмертный полк"
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 апр - РИА Новости. В день 80-летия Великой Победы – 9 мая – акция "Бессмертный полк" в Липецке и других городах и селах области состоится в традиционном формате, решение об этом было принято на заседании оперативного штаба, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он напомнил, что шествие "Бессмертного полка" в очном формате не проводилось в Липецкой области с 2022 года. Три года назад акция собрала в областном центре почти 70 тысяч человек. В этом году многотысячное шествие вновь пройдет по улицам Липецка и других населенных пунктов региона. "Тысячи фотографий ветеранов Великой Отечественной войны в "Бессмертном полку" – живая память. Та страшная война коснулась каждой семьи в нашей стране. И такое нельзя допустить снова. Это история, которую мы не дадим переписать или стереть", – отметил Артамонов. Губернатор пояснил, что для проведения акции власти региона совместно с силовиками предпримут широкий комплекс усиленных мер безопасности, чтобы каждый житель области смог почтить память героев.
https://ria.ru/20250415/promyshlenniki-2011391356.html
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липецк, акция "бессмертный полк", игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Акция "Бессмертный полк", Игорь Артамонов
Артамонов: акция "Бессмертный полк" пройдет очно в Липецкой области

"Бессмертный полк" в Липецкой области пройдет в очном формате в этом году

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области Артамонов: акция "Бессмертный полк" пройдет очно в Липецкой области
 Артамонов: акция Бессмертный полк пройдет очно в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 16 апр - РИА Новости. В день 80-летия Великой Победы – 9 мая – акция "Бессмертный полк" в Липецке и других городах и селах области состоится в традиционном формате, решение об этом было принято на заседании оперативного штаба, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он напомнил, что шествие "Бессмертного полка" в очном формате не проводилось в Липецкой области с 2022 года. Три года назад акция собрала в областном центре почти 70 тысяч человек. В этом году многотысячное шествие вновь пройдет по улицам Липецка и других населенных пунктов региона.
Губернатор региона Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В Липецкой области открылся "Клуб молодых промышленников"
Вчера, 16:39
"Тысячи фотографий ветеранов Великой Отечественной войны в "Бессмертном полку" – живая память. Та страшная война коснулась каждой семьи в нашей стране. И такое нельзя допустить снова. Это история, которую мы не дадим переписать или стереть", – отметил Артамонов.
Губернатор пояснил, что для проведения акции власти региона совместно с силовиками предпримут широкий комплекс усиленных мер безопасности, чтобы каждый житель области смог почтить память героев.
 
Липецкая областьЛипецкАкция "Бессмертный полк"Игорь Артамонов
 
 
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