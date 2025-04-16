https://ria.ru/20250416/anokhin-2011685411.html
Анохин: Смоленская область может получить дополнительную поддержку проектов
Анохин: Смоленская область может получить дополнительную поддержку проектов - РИА Новости, 16.04.2025
Анохин: Смоленская область может получить дополнительную поддержку проектов
Смоленская область может получить дополнительную федеральную поддержку проектов, предложенных на "Часе субъекта РФ" в рамках Дней Смоленской области в Совете... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T20:55:00+03:00
2025-04-16T20:55:00+03:00
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смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Смоленская область может получить дополнительную федеральную поддержку проектов, предложенных на "Часе субъекта РФ" в рамках Дней Смоленской области в Совете Федерации, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин. По его словам, соответствующее постановление утвердила в среду верхняя палата парламента. "Это важные для наших жителей инициативы: строительство и реконструкция объектов здравоохранения, ЖКХ, транспорта и спорта, а также реставрация костела в Смоленске", - написал Анохин. В числе проектов, на реализацию которых правительство рассмотрит возможность выделения дополнительных средств в рамках федеральных программ, губернатор назвал строительство радиологического отделения областного онкодиспансера и корпуса хирургии Вяземской ЦРБ, реконструкцию Петропавловского моста в Смоленске, модернизацию объектов водоснабжения в Дорогобужском муниципальном округе, реставрацию смоленского костела, а также замену поля стадиона "Спартак", создание крытого катка в Вязьме, Дворца единоборств в Рославле и ФОКа в Демидове. Анохин напомнил, что ранее Совет Федерации выпустил постановление о поддержке реконструкции аэродрома "Смоленск-Северный" и поблагодарил сенаторов за поддержку этих важных для области проектов.
https://ria.ru/20250416/anokhin-2011680993.html
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Анохин: Смоленская область может получить дополнительную поддержку проектов
Анохин: Смоленская область может получить дополнительные средства на проекты
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Смоленская область может получить дополнительную федеральную поддержку проектов, предложенных на "Часе субъекта РФ" в рамках Дней Смоленской области в Совете Федерации, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин.
По его словам, соответствующее постановление утвердила в среду верхняя палата парламента.
"Это важные для наших жителей инициативы: строительство и реконструкция объектов здравоохранения, ЖКХ, транспорта и спорта, а также реставрация костела в Смоленске", - написал Анохин.
В числе проектов, на реализацию которых правительство рассмотрит возможность выделения дополнительных средств в рамках федеральных программ, губернатор назвал строительство радиологического отделения областного онкодиспансера и корпуса хирургии Вяземской ЦРБ, реконструкцию Петропавловского моста в Смоленске, модернизацию объектов водоснабжения в Дорогобужском муниципальном округе, реставрацию смоленского костела, а также замену поля стадиона "Спартак", создание крытого катка в Вязьме, Дворца единоборств в Рославле и ФОКа в Демидове.
Анохин напомнил, что ранее Совет Федерации выпустил постановление о поддержке реконструкции аэродрома "Смоленск-Северный" и поблагодарил сенаторов за поддержку этих важных для области проектов.