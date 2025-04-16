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Анохин: на Смоленской ТЭЦ-2 начал работу новый турбоагрегат - РИА Новости, 16.04.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
18:46 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/anokhin-2011659109.html
Анохин: на Смоленской ТЭЦ-2 начал работу новый турбоагрегат
Анохин: на Смоленской ТЭЦ-2 начал работу новый турбоагрегат - РИА Новости, 16.04.2025
Анохин: на Смоленской ТЭЦ-2 начал работу новый турбоагрегат
Первый этап модернизации Смоленской ТЭЦ-2 завершен, на теплоэлектроцентрали запустили новый современный турбоагрегат отечественного производства мощностью 130... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T18:46:00+03:00
2025-04-16T18:46:00+03:00
смоленская область
василий анохин
россия
смоленская область
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Первый этап модернизации Смоленской ТЭЦ-2 завершен, на теплоэлектроцентрали запустили новый современный турбоагрегат отечественного производства мощностью 130 Мегаватт, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Это “сердце” генерации тепла и электроэнергии на предприятии. Сегодня вместе с генеральным директором основной ресурсоснабжающей организации города – АО "Квадра" – Ксенией Анатольевной Сухотиной осмотрели новое оборудование", – написал в своем телеграм-канале Анохин. Губернатор региона отметил, что оборудование на Смоленской ТЭЦ-2 обновляется в рамках федеральной программы правительства России. В 2026 году на ней установят еще один турбоагрегат. "Благодаря этому качество и надежность энергоснабжения улучшится у более чем 200 тысяч жителей Смоленска. В реализацию масштабного проекта будет вложено более 8 миллиардов рублей", – подчеркнул Анохин.
https://ria.ru/20250415/anokhin-2011455599.html
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василий анохин, россия, смоленская область
Смоленская область, Василий Анохин, Россия, Смоленская область
Анохин: на Смоленской ТЭЦ-2 начал работу новый турбоагрегат

Анохин: на Смоленской ТЭЦ-2 запустили новый турбоагрегат мощностью 130 Мегаватт

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Первый этап модернизации Смоленской ТЭЦ-2 завершен, на теплоэлектроцентрали запустили новый современный турбоагрегат отечественного производства мощностью 130 Мегаватт, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Это “сердце” генерации тепла и электроэнергии на предприятии. Сегодня вместе с генеральным директором основной ресурсоснабжающей организации города – АО "Квадра" – Ксенией Анатольевной Сухотиной осмотрели новое оборудование", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Губернатор региона отметил, что оборудование на Смоленской ТЭЦ-2 обновляется в рамках федеральной программы правительства России. В 2026 году на ней установят еще один турбоагрегат.
"Благодаря этому качество и надежность энергоснабжения улучшится у более чем 200 тысяч жителей Смоленска. В реализацию масштабного проекта будет вложено более 8 миллиардов рублей", – подчеркнул Анохин.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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