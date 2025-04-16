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"Движение Первых" запустило акцию "Окна Победы" - РИА Новости, 17.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:49 16.04.2025 (обновлено: 11:56 17.04.2025)
https://ria.ru/20250416/aktsiya-2011774048.html
"Движение Первых" запустило акцию "Окна Победы"
"Движение Первых" запустило акцию "Окна Победы" - РИА Новости, 17.04.2025
"Движение Первых" запустило акцию "Окна Победы"
Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи "Движение Первых" запускает всероссийскую акцию "Окна Победы", которая призывает украсить... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-16T11:49:00+03:00
2025-04-17T11:56:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи "Движение Первых" запускает всероссийскую акцию "Окна Победы", которая призывает украсить окна домов, учебных заведений и общественных пространств памятными наклейками к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе движения. "В преддверии 80-летия Великой Победы "Движение Первых" запускает всероссийскую акцию "Окна Победы". Эта масштабная патриотическая инициатива призывает россиян украсить окна своих домов, учебных заведений и общественных пространств памятными наклейками, посвященными знаменательной дате", - говорится в пресс-релизе. В движении отметили, что акция направлена на сохранение исторической памяти о героизме и подвиге советского народа и объединение граждан РФ вокруг общих ценностей. "Акция "Движения Первых" "Окна Победы" - одно из ключевых событий празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это возможность для каждого тематически украсить окна домов, образовательных организаций, предприятий и публичных пространств, чтобы отдать дань памяти тем, кто отстоял наше право на жизнь и на будущее наших детей. В прошлом году патриотическими трафаретами "Движения Первых" было украшено более 3 миллионов окон. Уверен, в этом году эта традиция будет поддержана детьми и взрослыми и в России, и за рубежом", - приводит пресс-служба слова председатель правления движения Артура Орлова. В пресс-службе обратили внимание на то, что в прошлом году в акции "Окна Победы" приняли участие представители 45 тысяч первичных отделений "Движения Первых" по всей России, которые вместе украсили более трех миллионов окон. "Движение Первых" разработало более 30 вариантов трафаретов с символикой Победы: георгиевские ленточки, гвоздики, голуби, изображения известных памятников, таких как "Ржевский мемориал Советскому солдату" и "Алёша". Специально к 80-летию Победы создан трафарет с изображением памятника "Родина-мать зовет!" и надписью "80 Победа!". Заготовки можно использовать для создания наклеек на мастер-классах, которые пройдут в первичных отделениях Движения до середины мая", - рассказали в организации. Кроме того, акция выходит за пределы России. "В прошлом году к ней присоединились соотечественники из 24 стран мира. В этом году ее география расширится. Присоединиться к акции может каждый!", - говорится в сообщении.
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россия, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
"Движение Первых" запустило акцию "Окна Победы"

"Движение Первых" запустило всероссийскую акцию "Окна Победы"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАкция "Окна Победы"
Акция Окна Победы - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Акция "Окна Победы". Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи "Движение Первых" запускает всероссийскую акцию "Окна Победы", которая призывает украсить окна домов, учебных заведений и общественных пространств памятными наклейками к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе движения.
"В преддверии 80-летия Великой Победы "Движение Первых" запускает всероссийскую акцию "Окна Победы". Эта масштабная патриотическая инициатива призывает россиян украсить окна своих домов, учебных заведений и общественных пространств памятными наклейками, посвященными знаменательной дате", - говорится в пресс-релизе.
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В движении отметили, что акция направлена на сохранение исторической памяти о героизме и подвиге советского народа и объединение граждан РФ вокруг общих ценностей.
"Акция "Движения Первых" "Окна Победы" - одно из ключевых событий празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это возможность для каждого тематически украсить окна домов, образовательных организаций, предприятий и публичных пространств, чтобы отдать дань памяти тем, кто отстоял наше право на жизнь и на будущее наших детей. В прошлом году патриотическими трафаретами "Движения Первых" было украшено более 3 миллионов окон. Уверен, в этом году эта традиция будет поддержана детьми и взрослыми и в России, и за рубежом", - приводит пресс-служба слова председатель правления движения Артура Орлова.
В пресс-службе обратили внимание на то, что в прошлом году в акции "Окна Победы" приняли участие представители 45 тысяч первичных отделений "Движения Первых" по всей России, которые вместе украсили более трех миллионов окон.
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Кроме того, акция выходит за пределы России.
"В прошлом году к ней присоединились соотечественники из 24 стран мира. В этом году ее география расширится. Присоединиться к акции может каждый!", - говорится в сообщении.
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