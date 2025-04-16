https://ria.ru/20250416/aeroporty-2011530265.html

В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения на полеты

В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 16.04.2025

В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T11:01:00+03:00

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нижний новгород

ярославль

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

общество

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила Росавиация."В аэропортах Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) в 10:37 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20250416/aeroport-2011510980.html

нижний новгород

ярославль

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

нижний новгород, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, общество