https://ria.ru/20250416/aeroporty-2011530265.html
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения на полеты
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 16.04.2025
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T11:01:00+03:00
2025-04-16T11:01:00+03:00
2025-04-16T11:07:00+03:00
нижний новгород
ярославль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила Росавиация."В аэропортах Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) в 10:37 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20250416/aeroport-2011510980.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, общество
Нижний Новгород, Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Общество
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла ограничения в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля