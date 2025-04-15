https://ria.ru/20250415/zhurnalist-2011438236.html

Журналистов reuters, AP и Sota Vision* осудили за сотрудничество с ФБК**

Журналистов reuters, AP и Sota Vision* осудили за сотрудничество с ФБК** - РИА Новости, 15.04.2025

Журналистов reuters, AP и Sota Vision* осудили за сотрудничество с ФБК**

Нагатинский суд Москвы приговорил к 5 годам 6 месяцам журналистов Рейтер, Ассошиэйтед Пресс и издания Sota Vision* по делу о сотрудничестве с "Фондом борьбы с... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T19:04:00+03:00

2025-04-15T19:04:00+03:00

2025-04-15T19:04:00+03:00

россия

москва

фонд борьбы с коррупцией

происшествия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Нагатинский суд Москвы приговорил к 5 годам 6 месяцам журналистов Рейтер, Ассошиэйтед Пресс и издания Sota Vision* по делу о сотрудничестве с "Фондом борьбы с коррупцией"** (ФБК**), сообщили РИА Новости в суде. "Каждому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев", - рассказали в суде. На скамье подсудимых журналисты издания Sota Vision Артем Кригер и Антонина Фаворская (Кравцова), продюсер новостной службы агентства Рейтер Константин Габов и работавший с Ассошиэйтед Пресс видеожурналист Сергей Карелин. Ранее в ходе прений сторон гособвинитель попросил суд приговорить каждого к 5 годам и 11 месяцам лишения свободы. Разбирательство проходило в закрытом режиме. Им вменяется часть 2 статьи 282.2 (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает в том числе лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.* Организация признана в России иностранным агентом** Экстремистская организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20250213/shtraf-1999168002.html

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россия, москва, фонд борьбы с коррупцией, происшествия