Рейтинг@Mail.ru
Журналистов reuters, AP и Sota Vision* осудили за сотрудничество с ФБК** - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/zhurnalist-2011438236.html
Журналистов reuters, AP и Sota Vision* осудили за сотрудничество с ФБК**
Журналистов reuters, AP и Sota Vision* осудили за сотрудничество с ФБК** - РИА Новости, 15.04.2025
Журналистов reuters, AP и Sota Vision* осудили за сотрудничество с ФБК**
Нагатинский суд Москвы приговорил к 5 годам 6 месяцам журналистов Рейтер, Ассошиэйтед Пресс и издания Sota Vision* по делу о сотрудничестве с "Фондом борьбы с... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T19:04:00+03:00
2025-04-15T19:04:00+03:00
россия
москва
фонд борьбы с коррупцией
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914835589_0:82:3349:1966_1920x0_80_0_0_5a23cecc9ae444b7d88469c572d00dc8.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Нагатинский суд Москвы приговорил к 5 годам 6 месяцам журналистов Рейтер, Ассошиэйтед Пресс и издания Sota Vision* по делу о сотрудничестве с "Фондом борьбы с коррупцией"** (ФБК**), сообщили РИА Новости в суде. "Каждому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев", - рассказали в суде. На скамье подсудимых журналисты издания Sota Vision Артем Кригер и Антонина Фаворская (Кравцова), продюсер новостной службы агентства Рейтер Константин Габов и работавший с Ассошиэйтед Пресс видеожурналист Сергей Карелин. Ранее в ходе прений сторон гособвинитель попросил суд приговорить каждого к 5 годам и 11 месяцам лишения свободы. Разбирательство проходило в закрытом режиме. Им вменяется часть 2 статьи 282.2 (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает в том числе лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.* Организация признана в России иностранным агентом** Экстремистская организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20250213/shtraf-1999168002.html
https://ria.ru/20250403/ekaterinburg-2009031119.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914835589_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_78696ae2661497c56995b1be3a40472e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, фонд борьбы с коррупцией, происшествия
Россия, Москва, Фонд борьбы с коррупцией, Происшествия
Журналистов reuters, AP и Sota Vision* осудили за сотрудничество с ФБК**

Суд в Москве осудил журналистов Reuters, AP и Sota Vision на пять лет

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Нагатинский суд Москвы приговорил к 5 годам 6 месяцам журналистов Рейтер, Ассошиэйтед Пресс и издания Sota Vision* по делу о сотрудничестве с "Фондом борьбы с коррупцией"** (ФБК**), сообщили РИА Новости в суде.
«
"Каждому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев", - рассказали в суде.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Жителя Марий Эл оштрафовали за переводы денег ФБК*
13 февраля, 16:54
На скамье подсудимых журналисты издания Sota Vision Артем Кригер и Антонина Фаворская (Кравцова), продюсер новостной службы агентства Рейтер Константин Габов и работавший с Ассошиэйтед Пресс видеожурналист Сергей Карелин.
Ранее в ходе прений сторон гособвинитель попросил суд приговорить каждого к 5 годам и 11 месяцам лишения свободы. Разбирательство проходило в закрытом режиме.
Им вменяется часть 2 статьи 282.2 (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает в том числе лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.
* Организация признана в России иностранным агентом
** Экстремистская организация, запрещена в России.
Леонид Волков* - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Отца Леонида Волкова* задержали по подозрению в финансировании ФБК**
3 апреля, 08:58
 
РоссияМоскваФонд борьбы с коррупциейПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала