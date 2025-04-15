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Жители краснодарского ЖК, где сгорели 13 машин, готовят иск
Жители краснодарского ЖК, где сгорели 13 машин, готовят иск - РИА Новости, 15.04.2025
Жители краснодарского ЖК, где сгорели 13 машин, готовят иск
Жители краснодарского ЖК, где за ночь сгорели 13 машин, готовят иск к управляющей компании, которая, по мнению владельцев авто, не предприняла никаких мер для... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T16:47:00+03:00
2025-04-15T16:47:00+03:00
2025-04-15T23:32:00+03:00
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КРАСНОДАР, 15 апр - РИА Новости. Жители краснодарского ЖК, где за ночь сгорели 13 машин, готовят иск к управляющей компании, которая, по мнению владельцев авто, не предприняла никаких мер для предотвращения пожара, сообщил РИА Новости житель дома Михаил. Тринадцать машин сгорели на парковке на улице Благоева, 29 в Краснодаре в ночь на вторник, ещё четыре автомобиля были повреждены. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Полиция Краснодара устанавливает причину возгорания. "Сейчас иск готовим против управляющей компании. Система пожаротушения не сработала, трубы пустые без воды, сигнализация не сработала, её уже позже кто-то вручную включил. Установленные вытяжки дыма на случай пожара тоже не сработали. В общем УК деньги гребут, а ничего не делают", - сказал собеседник агентства. При этом представители самой управляющей компании просят жителей "ничего не трогать на парковке", а владельцам поврежденных машин - обратиться в полицию. РИА Новости в УК сообщили, что отказываются от любых комментариев, "пока идет расследование".
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происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
Жители краснодарского ЖК, где сгорели 13 машин, готовят иск
Жители ЖК в Краснодаре, где сгорели 13 машин, готовят иск к управляющей компании