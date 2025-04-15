Рейтинг@Mail.ru
"Нагло обманул всех". Решение Зеленского вызвало ярость на Украине - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 15.04.2025 (обновлено: 15:13 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011367437.html
"Нагло обманул всех". Решение Зеленского вызвало ярость на Украине
"Нагло обманул всех". Решение Зеленского вызвало ярость на Украине - РИА Новости, 15.04.2025
"Нагло обманул всех". Решение Зеленского вызвало ярость на Украине
Решение Владимира Зеленского о продлении военного положения на Украине станет плевком в сторону президента США Дональда Трампа и всех, кто стремится... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T14:48:00+03:00
2025-04-15T15:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
владимир зеленский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007908267_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_35c9b587b0fb6687ba51d1c6ac46314f.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского о продлении военного положения на Украине станет плевком в сторону президента США Дональда Трампа и всех, кто стремится урегулировать конфликт, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Плевок не только в сторону Трампа, но уже и в большую переговорную группу — лидеров стран, которые участвуют в процессе достижения мира. Зеленский в очередной раз нагло обманул всех!" — говорится в публикации.По мнению политика, глава киевского режима пытается укрепить свою позицию в качестве лидера антитрамповской коалиции, чтобы дольше оставаться у власти.Ранее Зеленский подал в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 9 мая на 90 дней.С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025-го Рада заранее продлила военное положение на очередные 90 суток: с 8 февраля по 9 мая.
https://ria.ru/20250415/prichiny-2011275994.html
https://ria.ru/20250414/kiev-2011025354.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007908267_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_28d86da3276b89ed5c3c26014789f4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дональд трамп, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
"Нагло обманул всех". Решение Зеленского вызвало ярость на Украине

Дмитрук назвал решение Зеленского продлить военное положение плевком в Трампа

© AP Photo / Aurelien MorissardВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского о продлении военного положения на Украине станет плевком в сторону президента США Дональда Трампа и всех, кто стремится урегулировать конфликт, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Плевок не только в сторону Трампа, но уже и в большую переговорную группу — лидеров стран, которые участвуют в процессе достижения мира. Зеленский в очередной раз нагло обманул всех!" — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Зеленский опять разозлил Трампа по трем причинам
Вчера, 08:00
По мнению политика, глава киевского режима пытается укрепить свою позицию в качестве лидера антитрамповской коалиции, чтобы дольше оставаться у власти.
Ранее Зеленский подал в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 9 мая на 90 дней.
С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025-го Рада заранее продлила военное положение на очередные 90 суток: с 8 февраля по 9 мая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Киев бьет теперь по Соединенным Штатам
14 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала