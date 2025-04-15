https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011367437.html

"Нагло обманул всех". Решение Зеленского вызвало ярость на Украине

"Нагло обманул всех". Решение Зеленского вызвало ярость на Украине - РИА Новости, 15.04.2025

"Нагло обманул всех". Решение Зеленского вызвало ярость на Украине

Решение Владимира Зеленского о продлении военного положения на Украине станет плевком в сторону президента США Дональда Трампа и всех, кто стремится... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T14:48:00+03:00

2025-04-15T14:48:00+03:00

2025-04-15T15:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дональд трамп

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского о продлении военного положения на Украине станет плевком в сторону президента США Дональда Трампа и всех, кто стремится урегулировать конфликт, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Плевок не только в сторону Трампа, но уже и в большую переговорную группу — лидеров стран, которые участвуют в процессе достижения мира. Зеленский в очередной раз нагло обманул всех!" — говорится в публикации.По мнению политика, глава киевского режима пытается укрепить свою позицию в качестве лидера антитрамповской коалиции, чтобы дольше оставаться у власти.Ранее Зеленский подал в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 9 мая на 90 дней.С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025-го Рада заранее продлила военное положение на очередные 90 суток: с 8 февраля по 9 мая.

https://ria.ru/20250415/prichiny-2011275994.html

https://ria.ru/20250414/kiev-2011025354.html

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в мире, украина, дональд трамп, владимир зеленский, верховная рада украины