https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011352128.html

Эксперт объяснил продление военного положения на Украине

Эксперт объяснил продление военного положения на Украине - РИА Новости, 15.04.2025

Эксперт объяснил продление военного положения на Украине

Продление срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине станет новым шагом Владимира Зеленского к узурпации власти, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T13:37:00+03:00

2025-04-15T13:37:00+03:00

2025-04-15T14:05:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Продление срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине станет новым шагом Владимира Зеленского к узурпации власти, заявил РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин. Ранее вторник телеканал "Общественное" сообщил, что Зеленский подал в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 9 мая на 90 дней. "Киевский режим во главе с Зеленским пошел на новый шаг узурпации власти. Продлением военного положения и мобилизации Зеленский обеспечит себе дополнительный нелегитимный срок пребывания у власти и получит основания для отказа от проведения президентских выборов", - сказал Батурин. По его словам, как повод для такого шага киевский режим использовал удар в Сумах по месту проведения совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы. С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток: с 8 февраля по 9 мая. По информации Минобороны РФ, 13 апреля российские военные нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. Там удалось уничтожить более 60 украинских боевиков. При этом в военном ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжает использовать свое население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города. Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант" заявил, что у России есть подтверждения, что ВС России в Сумах нанесли удар по месту сходки украинских военачальников и их западных коллег. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250117/ukraina-1994143980.html

https://ria.ru/20250204/voennosluzhaschaja-1997230908.html

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