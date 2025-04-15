Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил продление военного положения на Украине - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 15.04.2025 (обновлено: 14:05 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011352128.html
Эксперт объяснил продление военного положения на Украине
Эксперт объяснил продление военного положения на Украине - РИА Новости, 15.04.2025
Эксперт объяснил продление военного положения на Украине
Продление срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине станет новым шагом Владимира Зеленского к узурпации власти, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:37:00+03:00
2025-04-15T14:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
сергей лавров
дмитрий песков
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:255:2047:1406_1920x0_80_0_0_fe521d59b34aa4cc35a3afd75ef0400e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Продление срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине станет новым шагом Владимира Зеленского к узурпации власти, заявил РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин. Ранее вторник телеканал "Общественное" сообщил, что Зеленский подал в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 9 мая на 90 дней. "Киевский режим во главе с Зеленским пошел на новый шаг узурпации власти. Продлением военного положения и мобилизации Зеленский обеспечит себе дополнительный нелегитимный срок пребывания у власти и получит основания для отказа от проведения президентских выборов", - сказал Батурин. По его словам, как повод для такого шага киевский режим использовал удар в Сумах по месту проведения совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы. С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток: с 8 февраля по 9 мая. По информации Минобороны РФ, 13 апреля российские военные нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. Там удалось уничтожить более 60 украинских боевиков. При этом в военном ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжает использовать свое население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города. Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант" заявил, что у России есть подтверждения, что ВС России в Сумах нанесли удар по месту сходки украинских военачальников и их западных коллег. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250117/ukraina-1994143980.html
https://ria.ru/20250204/voennosluzhaschaja-1997230908.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:145:2047:1680_1920x0_80_0_0_c6aafdff2935bbe9eb0773c812bf5844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, сергей лавров, дмитрий песков, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Эксперт объяснил продление военного положения на Украине

Батурин: продление мобилизации станет новым шагом Зеленского к узурпации власти

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Продление срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине станет новым шагом Владимира Зеленского к узурпации власти, заявил РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин.
Ранее вторник телеканал "Общественное" сообщил, что Зеленский подал в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 9 мая на 90 дней.
Украинский полицейский - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
На Украине проводят рейды на фоне незаконного выезда военнообязанных
17 января, 10:48
"Киевский режим во главе с Зеленским пошел на новый шаг узурпации власти. Продлением военного положения и мобилизации Зеленский обеспечит себе дополнительный нелегитимный срок пребывания у власти и получит основания для отказа от проведения президентских выборов", - сказал Батурин.
По его словам, как повод для такого шага киевский режим использовал удар в Сумах по месту проведения совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы.
С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток: с 8 февраля по 9 мая.
По информации Минобороны РФ, 13 апреля российские военные нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. Там удалось уничтожить более 60 украинских боевиков. При этом в военном ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжает использовать свое население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант" заявил, что у России есть подтверждения, что ВС России в Сумах нанесли удар по месту сходки украинских военачальников и их западных коллег. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Украинская военнослужащая рассказала о подделке документов
4 февраля, 08:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровДмитрий ПесковВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала