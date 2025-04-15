https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011272748.html

"Ноль шансов": в Раде сделали заявление о судьбе Зеленского

"Ноль шансов": в Раде сделали заявление о судьбе Зеленского - РИА Новости, 15.04.2025

"Ноль шансов": в Раде сделали заявление о судьбе Зеленского

Владимир Зеленский так долго врал, обманывал и манипулировал, что теперь у него фактически нет шансов договориться с кем-то о помощи Украине, заявил в... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T02:51:00+03:00

2025-04-15T02:51:00+03:00

2025-04-15T02:53:00+03:00

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

александр дубинский

верховная рада украины

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский так долго врал, обманывал и манипулировал, что теперь у него фактически нет шансов договориться с кем-то о помощи Украине, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Если раньше можно было оставить какую-то вероятность на то, что ему опять повезет, и он договорится, то сейчас ноль шансов. И не на кого опереться", — написал Дубинский.По словам депутата, пока у власти в США была администрация Джо Байдена, Зеленский обещал ему все украинские недра, но продал их британцам, из-за чего сейчас вынужден “петлять” перед новым президентом США Дональдом Трампом."Чем это заканчивается — все знают", — резюмировал он.Накануне глава киевского режима в интервью американскому телеканалу CBS выступил с новым выпадом в адрес США, заявив, что Вашингтон придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб Киеву, а также обвинил Штаты в отсутствии консолидированной позиции по Украине.После показа интервью Зеленского Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes, выходящую на телеканале CBS, и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале — в 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис было выпущено в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную неотредактированную версию. По мнению президента США, CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность.В конце февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией. По данным телеканала Fox News, президент США буквально вышвырнул главу киевского режима после конфликта. Таким образом, сделка по редкоземельным металлам сорвалась.

https://ria.ru/20250414/zelenskiy-2011252947.html

https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011269707.html

https://ria.ru/20250414/ukraine-2011170908.html

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сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада украины