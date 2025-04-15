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Российские музыкальные премии гремят на весь мир, заявила Захарова
Российские музыкальные премии гремят на весь мир, заявила Захарова - РИА Новости, 15.04.2025
Российские музыкальные премии гремят на весь мир, заявила Захарова
Российские музыкальные премии "гремят на весь мир" и открывают настоящие таланты, поэтому не нужно придумывать аналоги зарубежным премиям, заявила официальный... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T19:55:00+03:00
2025-04-15T19:55:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские музыкальные премии "гремят на весь мир" и открывают настоящие таланты, поэтому не нужно придумывать аналоги зарубежным премиям, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "У нас эти премии есть, они проверены не просто временем, они гремят на весь мир. Почему гремят? Не потому, что по разнарядке сказали провести премию или проводить каждый год, а потому, что они выдали миру настоящие таланты", - сказала она журналистам. Так, например, Захарова напомнила про премию Чайковского, которая существует уже много лет и "вывела в свет такое количество звезд, что придумывать какие-то аналоги чему-то в этой сфере кому-кому, но не нам".
https://ria.ru/20250303/zakharova-2002864195.html
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мария захарова, россия
Культура, Мария Захарова, Россия
Российские музыкальные премии гремят на весь мир, заявила Захарова
Захарова призвала не придумывать аналоги зарубежным музыкальным премиям