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В Финляндии полицейские начали забастовку - РИА Новости, 15.04.2025
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12:04 15.04.2025 (обновлено: 13:12 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/zabastovki-2011330487.html
В Финляндии полицейские начали забастовку
В Финляндии полицейские начали забастовку - РИА Новости, 15.04.2025
В Финляндии полицейские начали забастовку
В Финляндии впервые с 1976 года началась забастовка сотрудников полиции из-за проблем с повышением зарплат, сообщил телерадиовещатель Yle. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T12:04:00+03:00
2025-04-15T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Финляндии впервые с 1976 года началась забастовка сотрудников полиции из-за проблем с повышением зарплат, сообщил телерадиовещатель Yle. "Сегодня в Западной Уусимаа (область на юге Финляндии. — Прим. ред.) началась двухдневная забастовка сотрудников полиции", — указано в материале. По данными Yle, забастовка полиции в последний раз проводилась в Финляндии в 1976 году. Трудовая акция затронет все отделения полицейского управления Западной Уусимаа, а также ограничит работу тюрем в Вантаа и Хэмеэнлинне. Сотрудники в отделениях полиции не будут принимать сообщения о преступлениях или заявления о предоставлении убежища, однако это не относится к чрезвычайным ситуациям, когда жизнь и здоровье людей находятся под угрозой. Забастовка проводится из-за спора по коллективному договору между профсоюзами и работодателями. Профсоюзы предложили поднять заработную плату госслужащим наравне с частным сектором на 7,8% в течение трех лет. Власти же готовы на повышение только на 6,3% и считают, что увеличение зарплат госслужащих сверх этого процента слишком дорого обойдется "обремененному долгами" государству.
https://ria.ru/20250331/finljandija-2008338659.html
https://ria.ru/20250324/aeroport-2007051044.html
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в мире, финляндия
В мире, Финляндия
В Финляндии полицейские начали забастовку

Yle: полицейские в Финляндии начали забастовку впервые с 1976 года

© AP Photo / Vesa MoilanenСотрудники полиции Финляндии
Сотрудники полиции Финляндии - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Vesa Moilanen
Сотрудники полиции Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Финляндии впервые с 1976 года началась забастовка сотрудников полиции из-за проблем с повышением зарплат, сообщил телерадиовещатель Yle.
"Сегодня в Западной Уусимаа (область на юге Финляндии. — Прим. ред.) началась двухдневная забастовка сотрудников полиции", — указано в материале.
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По данными Yle, забастовка полиции в последний раз проводилась в Финляндии в 1976 году. Трудовая акция затронет все отделения полицейского управления Западной Уусимаа, а также ограничит работу тюрем в Вантаа и Хэмеэнлинне.
Сотрудники в отделениях полиции не будут принимать сообщения о преступлениях или заявления о предоставлении убежища, однако это не относится к чрезвычайным ситуациям, когда жизнь и здоровье людей находятся под угрозой.
Забастовка проводится из-за спора по коллективному договору между профсоюзами и работодателями. Профсоюзы предложили поднять заработную плату госслужащим наравне с частным сектором на 7,8% в течение трех лет. Власти же готовы на повышение только на 6,3% и считают, что увеличение зарплат госслужащих сверх этого процента слишком дорого обойдется "обремененному долгами" государству.
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