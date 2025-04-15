https://ria.ru/20250415/zabastovki-2011330487.html
В Финляндии полицейские начали забастовку
В Финляндии полицейские начали забастовку - РИА Новости, 15.04.2025
В Финляндии полицейские начали забастовку
В Финляндии впервые с 1976 года началась забастовка сотрудников полиции из-за проблем с повышением зарплат, сообщил телерадиовещатель Yle. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T12:04:00+03:00
2025-04-15T12:04:00+03:00
2025-04-15T13:12:00+03:00
в мире
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011332284_0:367:2673:1871_1920x0_80_0_0_220ffa959464a0b96760e8549fd1addd.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Финляндии впервые с 1976 года началась забастовка сотрудников полиции из-за проблем с повышением зарплат, сообщил телерадиовещатель Yle. "Сегодня в Западной Уусимаа (область на юге Финляндии. — Прим. ред.) началась двухдневная забастовка сотрудников полиции", — указано в материале. По данными Yle, забастовка полиции в последний раз проводилась в Финляндии в 1976 году. Трудовая акция затронет все отделения полицейского управления Западной Уусимаа, а также ограничит работу тюрем в Вантаа и Хэмеэнлинне. Сотрудники в отделениях полиции не будут принимать сообщения о преступлениях или заявления о предоставлении убежища, однако это не относится к чрезвычайным ситуациям, когда жизнь и здоровье людей находятся под угрозой. Забастовка проводится из-за спора по коллективному договору между профсоюзами и работодателями. Профсоюзы предложили поднять заработную плату госслужащим наравне с частным сектором на 7,8% в течение трех лет. Власти же готовы на повышение только на 6,3% и считают, что увеличение зарплат госслужащих сверх этого процента слишком дорого обойдется "обремененному долгами" государству.
https://ria.ru/20250331/finljandija-2008338659.html
https://ria.ru/20250324/aeroport-2007051044.html
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011332284_0:1:2673:2006_1920x0_80_0_0_24daf781755f7f27d950bf7d7c097dfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия
В Финляндии полицейские начали забастовку
Yle: полицейские в Финляндии начали забастовку впервые с 1976 года
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Финляндии впервые с 1976 года началась забастовка сотрудников полиции из-за проблем с повышением зарплат, сообщил телерадиовещатель Yle.
"Сегодня в Западной Уусимаа (область на юге Финляндии
. — Прим. ред.) началась двухдневная забастовка сотрудников полиции", — указано в материале.
По данными Yle, забастовка полиции в последний раз проводилась в Финляндии в 1976 году. Трудовая акция затронет все отделения полицейского управления Западной Уусимаа, а также ограничит работу тюрем в Вантаа и Хэмеэнлинне.
Сотрудники в отделениях полиции не будут принимать сообщения о преступлениях или заявления о предоставлении убежища, однако это не относится к чрезвычайным ситуациям, когда жизнь и здоровье людей находятся под угрозой.
Забастовка проводится из-за спора по коллективному договору между профсоюзами и работодателями. Профсоюзы предложили поднять заработную плату госслужащим наравне с частным сектором на 7,8% в течение трех лет. Власти же готовы на повышение только на 6,3% и считают, что увеличение зарплат госслужащих сверх этого процента слишком дорого обойдется "обремененному долгами" государству.