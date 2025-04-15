https://ria.ru/20250415/yugra-2011460386.html
Итоги школьных "Президентских состязаний" подвели в Югре
Итоги школьных "Президентских состязаний" подвели в Югре - РИА Новости, 15.04.2025
Итоги школьных "Президентских состязаний" подвели в Югре
В Ханты-Мансийском автономном округе подвели итоги "Президентских состязаний" по зимним видам спорта, в которых соревновались 150 школьников из десяти регионов... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T21:03:00+03:00
2025-04-15T21:03:00+03:00
2025-04-15T21:03:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
руслан кухарук
россия
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ТЮМЕНЬ, 15 апр – РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе подвели итоги "Президентских состязаний" по зимним видам спорта, в которых соревновались 150 школьников из десяти регионов России, сообщил губернатор Руслан Кухарук. Всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские состязания" в стране проводятся во второй раз и впервые в регионе. Югра принимала гостей с 7 по 15 апреля. В течение девяти дней ученики седьмых классов соревновались в биатлоне, лыжных гонках, спортивном многоборье и теоретическом конкурсе. Во вторник состоялись церемония закрытия и награждение призеров и победителей. "Наш регион удостоен чести… принять "Президентские состязания" по зимним видам спорта. 150 юных спортсменов из Югры, Ямала, Кемеровской, Липецкой, Самарской, Томской, Челябинской областей, Хабаровского края, Республик Тыва и Коми приехали для участия в командных испытаниях по биатлону, лыжным гонкам и многоборью… На церемонии закрытия вручил награды лидерам общекомандного зачета", - сообщил Кухарук в своем Telegram-канале. Помимо соревнований, ребята отдыхали, развлекались и знакомились с округом - осмотрели Ханты-Мансийск на обзорной экскурсии, посетили Югорский госуниверситет, музеи города, театр обско-угорских народов "Солнце", приняли участие в полезных мастер-классах и лекциях со спортсменами. На церемонии закрытия губернатор поздравил призеров и победителей, их тренеров и наставников с выдающимися результатами. Главный приз – Кубок президента Российской Федерации выиграли городская класс-команда Северской гимназии из Томской области и сельская класс-команда Металлоплощадской школы имени Ефима Унгулова из Кемеровской области. Общее руководство проведением Президентских состязаний осуществляют Минпросвещения и Минспорта, правительство ХМАО – Югры, "Движение первых". Соревнования проводятся при поддержке общероссийских спортивных федераций по видам спорта, включенным в программу соревнований, а также благотворительного фонда поддержки и развития физкультурно-спортивных многоборий "Биатлон Готов к Труду и Обороне".
https://ria.ru/20250318/jugra-2005640690.html
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ханты-мансийский автономный округ, руслан кухарук, россия
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Руслан Кухарук, Россия
Итоги школьных "Президентских состязаний" подвели в Югре
Кухарук: в "Президентских состязаниях" в Югре участвовали 150 школьников
ТЮМЕНЬ, 15 апр – РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе подвели итоги "Президентских состязаний" по зимним видам спорта, в которых соревновались 150 школьников из десяти регионов России, сообщил губернатор Руслан Кухарук.
Всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские состязания" в стране проводятся во второй раз и впервые в регионе. Югра принимала гостей с 7 по 15 апреля. В течение девяти дней ученики седьмых классов соревновались в биатлоне, лыжных гонках, спортивном многоборье и теоретическом конкурсе. Во вторник состоялись церемония закрытия и награждение призеров и победителей.
"Наш регион удостоен чести… принять "Президентские состязания" по зимним видам спорта. 150 юных спортсменов из Югры, Ямала, Кемеровской, Липецкой, Самарской, Томской, Челябинской областей, Хабаровского края, Республик Тыва и Коми приехали для участия в командных испытаниях по биатлону, лыжным гонкам и многоборью… На церемонии закрытия вручил награды лидерам общекомандного зачета", - сообщил Кухарук в своем Telegram-канале.
Помимо соревнований, ребята отдыхали, развлекались и знакомились с округом - осмотрели Ханты-Мансийск на обзорной экскурсии, посетили Югорский госуниверситет, музеи города, театр обско-угорских народов "Солнце", приняли участие в полезных мастер-классах и лекциях со спортсменами.
На церемонии закрытия губернатор поздравил призеров и победителей, их тренеров и наставников с выдающимися результатами. Главный приз – Кубок президента Российской Федерации выиграли городская класс-команда Северской гимназии из Томской области и сельская класс-команда Металлоплощадской школы имени Ефима Унгулова из Кемеровской области.
Общее руководство проведением Президентских состязаний осуществляют Минпросвещения и Минспорта, правительство ХМАО – Югры, "Движение первых". Соревнования проводятся при поддержке общероссийских спортивных федераций по видам спорта, включенным в программу соревнований, а также благотворительного фонда поддержки и развития физкультурно-спортивных многоборий "Биатлон Готов к Труду и Обороне".