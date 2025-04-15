https://ria.ru/20250415/yugra-2011460386.html

Итоги школьных "Президентских состязаний" подвели в Югре

Итоги школьных "Президентских состязаний" подвели в Югре - РИА Новости, 15.04.2025

Итоги школьных "Президентских состязаний" подвели в Югре

В Ханты-Мансийском автономном округе подвели итоги "Президентских состязаний" по зимним видам спорта, в которых соревновались 150 школьников из десяти регионов... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T21:03:00+03:00

2025-04-15T21:03:00+03:00

2025-04-15T21:03:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

руслан кухарук

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949343008_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_74aa4379601a966b47edd597c293dfa5.jpg

ТЮМЕНЬ, 15 апр – РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе подвели итоги "Президентских состязаний" по зимним видам спорта, в которых соревновались 150 школьников из десяти регионов России, сообщил губернатор Руслан Кухарук. Всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские состязания" в стране проводятся во второй раз и впервые в регионе. Югра принимала гостей с 7 по 15 апреля. В течение девяти дней ученики седьмых классов соревновались в биатлоне, лыжных гонках, спортивном многоборье и теоретическом конкурсе. Во вторник состоялись церемония закрытия и награждение призеров и победителей. "Наш регион удостоен чести… принять "Президентские состязания" по зимним видам спорта. 150 юных спортсменов из Югры, Ямала, Кемеровской, Липецкой, Самарской, Томской, Челябинской областей, Хабаровского края, Республик Тыва и Коми приехали для участия в командных испытаниях по биатлону, лыжным гонкам и многоборью… На церемонии закрытия вручил награды лидерам общекомандного зачета", - сообщил Кухарук в своем Telegram-канале. Помимо соревнований, ребята отдыхали, развлекались и знакомились с округом - осмотрели Ханты-Мансийск на обзорной экскурсии, посетили Югорский госуниверситет, музеи города, театр обско-угорских народов "Солнце", приняли участие в полезных мастер-классах и лекциях со спортсменами. На церемонии закрытия губернатор поздравил призеров и победителей, их тренеров и наставников с выдающимися результатами. Главный приз – Кубок президента Российской Федерации выиграли городская класс-команда Северской гимназии из Томской области и сельская класс-команда Металлоплощадской школы имени Ефима Унгулова из Кемеровской области. Общее руководство проведением Президентских состязаний осуществляют Минпросвещения и Минспорта, правительство ХМАО – Югры, "Движение первых". Соревнования проводятся при поддержке общероссийских спортивных федераций по видам спорта, включенным в программу соревнований, а также благотворительного фонда поддержки и развития физкультурно-спортивных многоборий "Биатлон Готов к Труду и Обороне".

https://ria.ru/20250318/jugra-2005640690.html

https://ria.ru/20250401/yugra-2008755260.html

ханты-мансийский автономный округ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ханты-мансийский автономный округ, руслан кухарук, россия