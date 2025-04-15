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Двум ивановским чиновникам грозит до 15 лет по делу о взятке

Двум ивановским чиновникам грозит до 15 лет по делу о взятке - РИА Новости, 15.04.2025

Двум ивановским чиновникам грозит до 15 лет по делу о взятке

Начальнику департамента дорожного хозяйства Ивановской области и его первому заместителю, которых задержали за взятки, грозит до 15 лет лишения свободы, следует РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T15:46:00+03:00

2025-04-15T15:46:00+03:00

2025-04-15T16:03:00+03:00

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ВОРОНЕЖ, 15 апр - РИА Новости. Начальнику департамента дорожного хозяйства Ивановской области и его первому заместителю, которых задержали за взятки, грозит до 15 лет лишения свободы, следует из Уголовного кодекса РФ. Во вторник прокуратура региона сообщила, что директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, а также его первый зам задержаны по подозрению в получении взяток на сумму свыше 50 миллионов рублей. По данным прокуратуры, они получали взятки от представителя одной из коммерческих организаций, создавая для нее благоприятные условия при заключении и исполнении госконтрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Как пояснили в СУСК, между коммерческой организацией и департаментом с 2019 по 2024 год заключались государственные контракты на строительство автомобильных дорог и автомагистралей на общую сумму более 9 миллиардов рублей. Аналогичные контракты заключались с другой компанией, бенефициаром которой являлся также руководитель этой фирмы. От суммы каждого контракта чиновник требовал 1,5%, получив всего 44,5 миллиона рублей, утверждает следствие; его зам обогатился на 6,5 миллиона рублей. Дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ "получение взятки в особо крупном размере", по которой предусмотрено наказание в виде штрафа либо лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.

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происшествия, жкх, ивановская область, россия