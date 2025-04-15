https://ria.ru/20250415/vsu-2011282210.html

ВСУ теряют все больше тяжелых БПЛА в Харьковской области, сообщил Марочко

ВСУ теряют все больше тяжелых БПЛА в Харьковской области, сообщил Марочко - РИА Новости, 15.04.2025

ВСУ теряют все больше тяжелых БПЛА в Харьковской области, сообщил Марочко

ВСУ стали терять все больше тяжелых дронов в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T06:02:00+03:00

2025-04-15T06:02:00+03:00

2025-04-15T11:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

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ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. ВСУ стали терять все больше тяжелых дронов в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе радиоперехвата стало известно, что командование отдельных подразделений БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) озвучивает один из проблемных вопросов - охоту ВС РФ за тяжелыми гексакоптерами", - заявил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что районе населенных пунктов Липцы и Волчанска за последнее время потери коптеров ВСУ увеличились вдвое. По его словам, основной причиной такой тенденции стали тараны БПЛА российскими дешевыми легкими дронами.

https://ria.ru/20250415/spetsoperatsiya-2011279000.html

харьковская область

украина

волчанск

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харьковская область, украина, волчанск, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф