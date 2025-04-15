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ВСУ теряют все больше тяжелых БПЛА в Харьковской области, сообщил Марочко
ВСУ теряют все больше тяжелых БПЛА в Харьковской области, сообщил Марочко - РИА Новости, 15.04.2025
ВСУ теряют все больше тяжелых БПЛА в Харьковской области, сообщил Марочко
ВСУ стали терять все больше тяжелых дронов в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T06:02:00+03:00
2025-04-15T06:02:00+03:00
2025-04-15T11:38:00+03:00
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ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. ВСУ стали терять все больше тяжелых дронов в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе радиоперехвата стало известно, что командование отдельных подразделений БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) озвучивает один из проблемных вопросов - охоту ВС РФ за тяжелыми гексакоптерами", - заявил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что районе населенных пунктов Липцы и Волчанска за последнее время потери коптеров ВСУ увеличились вдвое. По его словам, основной причиной такой тенденции стали тараны БПЛА российскими дешевыми легкими дронами.
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Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Волчанск, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ теряют все больше тяжелых БПЛА в Харьковской области, сообщил Марочко
Марочко: ВСУ стали терять все больше тяжелых дронов в Харьковской области