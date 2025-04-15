Рейтинг@Mail.ru
ВСУ теряют все больше тяжелых БПЛА в Харьковской области, сообщил Марочко - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:02 15.04.2025 (обновлено: 11:38 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/vsu-2011282210.html
ВСУ теряют все больше тяжелых БПЛА в Харьковской области, сообщил Марочко
ВСУ теряют все больше тяжелых БПЛА в Харьковской области, сообщил Марочко - РИА Новости, 15.04.2025
ВСУ теряют все больше тяжелых БПЛА в Харьковской области, сообщил Марочко
ВСУ стали терять все больше тяжелых дронов в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T06:02:00+03:00
2025-04-15T11:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
волчанск
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg
ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. ВСУ стали терять все больше тяжелых дронов в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе радиоперехвата стало известно, что командование отдельных подразделений БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) озвучивает один из проблемных вопросов - охоту ВС РФ за тяжелыми гексакоптерами", - заявил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что районе населенных пунктов Липцы и Волчанска за последнее время потери коптеров ВСУ увеличились вдвое. По его словам, основной причиной такой тенденции стали тараны БПЛА российскими дешевыми легкими дронами.
https://ria.ru/20250415/spetsoperatsiya-2011279000.html
харьковская область
украина
волчанск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007695727_353:0:2739:1789_1920x0_80_0_0_910b58f884f813ebfae7e2033318f2fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, украина, волчанск, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Волчанск, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ теряют все больше тяжелых БПЛА в Харьковской области, сообщил Марочко

Марочко: ВСУ стали терять все больше тяжелых дронов в Харьковской области

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. ВСУ стали терять все больше тяжелых дронов в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе радиоперехвата стало известно, что командование отдельных подразделений БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) озвучивает один из проблемных вопросов - охоту ВС РФ за тяжелыми гексакоптерами", - заявил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что районе населенных пунктов Липцы и Волчанска за последнее время потери коптеров ВСУ увеличились вдвое.
По его словам, основной причиной такой тенденции стали тараны БПЛА российскими дешевыми легкими дронами.
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Су-34 бомбами уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Курском приграничье
Вчера, 05:09
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаВолчанскАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала