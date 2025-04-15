https://ria.ru/20250415/vostochnyy_port-2011367773.html

"Восточный Порт" как пример комплексного подхода к защите природы

"Восточный Порт" как пример комплексного подхода к защите природы - РИА Новости, 15.04.2025

"Восточный Порт" как пример комплексного подхода к защите природы

erid: F7NfYUJCUneRHydEa6Jo РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T14:49:00+03:00

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erid: F7NfYUJCUneRHydEa6Jo МОСКВА, 15 апр — пресс-служба АО "Восточный порт". АО "Восточный Порт" вот уже семь лет демонстрирует, как важно сочетать современные технологии с экологическим просвещением. 15 апреля отмечается День экологических знаний – праздник, направленный на просвещение и формирование ответственного отношения к окружающей среде. В этот день особое внимание уделяется экологическому образованию, ведь именно знания становятся основой для осознанного подхода к защите планеты. Основу текущей экологической программы предприятия заложило пятистороннее соглашение, подписанное в 2017 году между правительством Приморского края, Росгидрометом, Росприроднадзором, Росморпортом и самой стивидорной компанией. Именно это соглашение стало отправной точкой для системного подхода к решению экологических задач. Сегодня "Восточный Порт" активно внедряет передовые технологии, снижающие негативное воздействие промышленности на природу. Закрытые вагоноопрокидыватели, крытые конвейерные линии и системы пылеподавления – только ряд мер, которые позволили предприятию значительно сократить уровень промышленных выбросов. Однако компания понимает: технологические решения – это лишь часть успеха. Не менее важна роль экологического просвещения, которое помогает формировать у людей осознанное отношение к природе. Одним из ключевых проектов в этой сфере стал "Экомарафон" – собственный экопроект "Восточного порта", объединяющий сотрудников предприятия и жителей поселка Врангель. В прошлом году проект отпраздновал свое десятилетие. На мастер-классах и уроках участники узнают о значимости сохранения природных ресурсов, а также получают практические навыки: от раздельного сбора мусора до высадки деревьев. Сам "Восточный Порт" служит примером того, как даже небольшие шаги могут иметь большое значение. Участники "Экомарафона" видят, что забота об окружающей среде начинается с простых действий: отказ от одноразового пластика, уборка территории или бережное отношение к растениям. Важную роль играют также мероприятия по восстановлению природы. Среди них – выпуск молоди рыбы в залив для поддержания биоразнообразия акватории порта и озеленение поселка. Комплексный подход к решению экологических вопросов позволяет компании не только минимизировать свое влияние на окружающую среду, но и вдохновлять других следовать этому примеру. Ведь именно знания, полученные сегодня, станут основой для светлого будущего планеты. Реклама, АО "Восточный порт", ИНН 2508001544

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы