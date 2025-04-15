https://ria.ru/20250415/voennyj-2011289451.html

Пленный военный ВСУ считает, что Зеленский не знает как остановить войну

Пленный военный ВСУ считает, что Зеленский не знает как остановить войну - РИА Новости, 15.04.2025

Пленный военный ВСУ считает, что Зеленский не знает как остановить войну

Пленный украинский военнослужащий Юрий Гладченко рассказал на видео Минобороны РФ о том, что Владимир Зеленский находится в такой ситуации, что "сам уже не... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T08:53:00+03:00

2025-04-15T08:53:00+03:00

2025-04-15T08:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Юрий Гладченко рассказал на видео Минобороны РФ о том, что Владимир Зеленский находится в такой ситуации, что "сам уже не знает, что ему делать", поэтому его нужно вынудить пойти на мирные переговоры, также пленный упомянул плохое планирование боевых действий командованием ВСУ. Военнослужащий ВСУ Юрий Гладченко попал в армию по массовой мобилизации. Гладченко считает, что Зеленского нужно принудить подписать мирный договор. "Не знаю, что ему (Зеленскому - ред.) сделать. Он сам уже не знает, что ему делать. Я хочу, чтобы Зеленский пошел на мирные переговоры, подписал все, что надо, согласился с тем, что надо, чтобы не гибли люди", - сказал Гладченко. Кроме того, по его словам, у командования ВСУ не хватает времени на тщательное планирование боевых действий подразделений. "Людей выбивают, как мух. Если ты знаешь, что там опасность… Все равно посылают – чисто на смерть", - сказал пленный. Гладченко отмечает, что ВСУ отправляют на передовую всех, кого поймали на улице. "Мне кажется, что люди, которые там были, после этого не хотят туда идти просто-напросто. Они будут все делать, чтобы туда больше не идти. Людей не ценят. Бросают на мясо", - сказал он.

https://ria.ru/20250412/plennyj-2010859835.html

https://ria.ru/20250211/protest-1998521091.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)