Пленный военный ВСУ считает, что Зеленский не знает как остановить войну
Пленный Гладченко: Зеленский уже сам не знает, как прекратить войну
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Юрий Гладченко рассказал на видео Минобороны РФ о том, что Владимир Зеленский находится в такой ситуации, что "сам уже не знает, что ему делать", поэтому его нужно вынудить пойти на мирные переговоры, также пленный упомянул плохое планирование боевых действий командованием ВСУ.
Военнослужащий ВСУ Юрий Гладченко попал в армию по массовой мобилизации.
Украинский пленный рассказал, как попал под дружественный огонь
12 апреля, 10:37
Гладченко считает, что Зеленского нужно принудить подписать мирный договор. "Не знаю, что ему (Зеленскому - ред.) сделать. Он сам уже не знает, что ему делать. Я хочу, чтобы Зеленский пошел на мирные переговоры, подписал все, что надо, согласился с тем, что надо, чтобы не гибли люди", - сказал Гладченко.
Кроме того, по его словам, у командования ВСУ не хватает времени на тщательное планирование боевых действий подразделений. "Людей выбивают, как мух. Если ты знаешь, что там опасность… Все равно посылают – чисто на смерть", - сказал пленный.
Гладченко отмечает, что ВСУ отправляют на передовую всех, кого поймали на улице. "Мне кажется, что люди, которые там были, после этого не хотят туда идти просто-напросто. Они будут все делать, чтобы туда больше не идти. Людей не ценят. Бросают на мясо", - сказал он.
"Или он, или вы": в Раде призвали к восстанию после слов Зеленского
11 февраля, 03:24