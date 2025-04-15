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В Кремле не ответили на слухи о запросе разместить ВКС в Индонезии
В Кремле не ответили на слухи о запросе разместить ВКС в Индонезии - РИА Новости, 15.04.2025
В Кремле не ответили на слухи о запросе разместить ВКС в Индонезии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения в СМИ о якобы запросе Москвы руководству Индонезии о базировании российских... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T14:41:00+03:00
2025-04-15T14:41:00+03:00
2025-04-15T14:41:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения в СМИ о якобы запросе Москвы руководству Индонезии о базировании российских воздушно-космических сил на одном из аэродромов в Индонезии. Ранее новостной сайт Janes сообщил, что Москва якобы подала официальный запрос в Джакарту на разрешение базирования самолетов российских воздушно-космических сил (ВКС) на одном из аэродромов Индонезии. "Очень много сейчас разных вбросов в СМИ, публикаций в СМИ, в том числе, которые относятся к чувствительным областям и так далее. Но в данном случае мы такие публикации не комментируем", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250415/rossija-2011300604.html
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индонезия, москва, россия, дмитрий песков, воздушно-космические силы россии, в мире
Индонезия, Москва, Россия, Дмитрий Песков, Воздушно-космические силы России, В мире
В Кремле не ответили на слухи о запросе разместить ВКС в Индонезии
Песков не ответил на сообщения о якобы запросе о базировании ВКС в Индонезии