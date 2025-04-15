https://ria.ru/20250415/velikobritaniya-2011272287.html

Большинство англичан считают, что Великобритания "сломана"

Большинство англичан считают, что Великобритания "сломана" - РИА Новости, 15.04.2025

Большинство англичан считают, что Великобритания "сломана"

Почти 70% англичан считают, что Великобритания "сломана", две трети отметили, что страна движется не в том направлении, следует из опроса, проведенного... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T02:34:00+03:00

2025-04-15T02:34:00+03:00

2025-04-15T05:44:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Почти 70% англичан считают, что Великобритания "сломана", две трети отметили, что страна движется не в том направлении, следует из опроса, проведенного исследовательским центром Survation для газеты Sun. На вопрос "Сломана ли Великобритания?" 68% англичан ответили "да" против 23%, заявивших, что "нет", еще 9% респондентов затруднились с ответом."Две трети считают, что "страна движется в неверном направлении", и только 21% заявляет, что она на верном пути", — отмечает газета. Опрос с 11 по 13 апреля был проведен онлайн среди 2032 совершеннолетних жителей пяти регионов Англии — Западного Мидленда, Восточного Мидленда, Северо-Восточной Англии, Северо-Западной Англии, а также Йоркшира и Хамбера. Статистическая погрешность не приводится.

https://ria.ru/20250414/britaniya-2011058866.html

великобритания

англия

восточный мидленд

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в мире, великобритания, англия, восточный мидленд, sun