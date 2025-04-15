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Губернатор Тюменской области рассказал о ситуации с подъемом реки Ишим - РИА Новости, 15.04.2025
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09:43 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/uroven-2011299954.html
Губернатор Тюменской области рассказал о ситуации с подъемом реки Ишим
Губернатор Тюменской области рассказал о ситуации с подъемом реки Ишим - РИА Новости, 15.04.2025
Губернатор Тюменской области рассказал о ситуации с подъемом реки Ишим
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области растет постепенно, за три дня до прогнозируемых пиковых значений угрозы населенным пунктам нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T09:43:00+03:00
2025-04-15T09:43:00+03:00
ишим (река)
тюменская область
казанский район
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 15 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области растет постепенно, за три дня до прогнозируемых пиковых значений угрозы населенным пунктам нет, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. "Продолжаем следить за обстановкой на реке Ишим. В отличие от прошлого года, уровень воды растёт сдержанно… Населенным пунктам ничего не угрожает, это хорошо заметно на видео с коптеров. В этом году ситуация с паводком намного более спокойная, пик гидрологи обещают к 18 апреля", - написал Моор. По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на утро вторника на гидропосту в селе Ильинка за сутки вода прибыла на 3 сантиметра - до 753 сантиметров над нулем поста, в городе Ишиме и селе Абатском – на 7 сантиметров – до 634 и 711 сантиметров соответственно. Неделю назад, 8 апреля, в Ильинке вода была на отметке в 736 сантиметров, в Ишиме - 538 сантиметров, в Абатском - 616 сантиметров. Отметки опасного явления для перечисленных гидропостов - 800, 850 и 960 сантиметров соответственно. В марте сообщалось, что паводок на реке Ишим на территории Тюменской области в Казанском районе может повторить рекорд 2024 года, а в Ишиме, Ишимском и Абатском районе по подъему воды он будет близок к отметкам предыдущего рекордного 2017 года. В апреле метеорологи прогноз улучшили, исключив повторение паводка 2024 года. Однако вероятность превышения отметок неблагоприятного явления на реке Ишим от села Ильинка до села Абатского сохраняется, как и риск достижения отметок "опасное явление". В 2024 году Казахстан и соседние с ним российские регионы из-за переливов на водохранилищах пережили масштабные наводнения. На реке Ишим, где расположены пять муниципалитетов, в 2024 году был максимальный подъем уровня воды за всю историю наблюдений. На реках Тобол и Иртыш тоже заметно поднимался уровень воды. В результате половодья на реках Тюменской области было затоплено 78 населенных пунктов, от воды пострадали 1185 домов, в том числе 838 жилых, 347 дачных, а также почти 4 тысячи земельных участков, 75 объектов транспортной структуры, три объекта ЖКХ и четыре социальных объекта.
https://ria.ru/20250414/polovode-2011197592.html
https://ria.ru/20240610/pavodok-1951932134.html
ишим (река)
тюменская область
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ишим (река), тюменская область, казанский район, александр моор
Ишим (река), Тюменская область, Казанский район, Александр Моор
Губернатор Тюменской области рассказал о ситуации с подъемом реки Ишим

Моор: уровень воды в реке Ишим в Тюменской области растет постепенно

© РИА НовостиНабережная города Ишим в Тюменской области
Набережная города Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости
Набережная города Ишим в Тюменской области. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 15 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области растет постепенно, за три дня до прогнозируемых пиковых значений угрозы населенным пунктам нет, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Продолжаем следить за обстановкой на реке Ишим. В отличие от прошлого года, уровень воды растёт сдержанно… Населенным пунктам ничего не угрожает, это хорошо заметно на видео с коптеров. В этом году ситуация с паводком намного более спокойная, пик гидрологи обещают к 18 апреля", - написал Моор.
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По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на утро вторника на гидропосту в селе Ильинка за сутки вода прибыла на 3 сантиметра - до 753 сантиметров над нулем поста, в городе Ишиме и селе Абатском – на 7 сантиметров – до 634 и 711 сантиметров соответственно. Неделю назад, 8 апреля, в Ильинке вода была на отметке в 736 сантиметров, в Ишиме - 538 сантиметров, в Абатском - 616 сантиметров. Отметки опасного явления для перечисленных гидропостов - 800, 850 и 960 сантиметров соответственно.
В марте сообщалось, что паводок на реке Ишим на территории Тюменской области в Казанском районе может повторить рекорд 2024 года, а в Ишиме, Ишимском и Абатском районе по подъему воды он будет близок к отметкам предыдущего рекордного 2017 года. В апреле метеорологи прогноз улучшили, исключив повторение паводка 2024 года. Однако вероятность превышения отметок неблагоприятного явления на реке Ишим от села Ильинка до села Абатского сохраняется, как и риск достижения отметок "опасное явление".
В 2024 году Казахстан и соседние с ним российские регионы из-за переливов на водохранилищах пережили масштабные наводнения. На реке Ишим, где расположены пять муниципалитетов, в 2024 году был максимальный подъем уровня воды за всю историю наблюдений. На реках Тобол и Иртыш тоже заметно поднимался уровень воды. В результате половодья на реках Тюменской области было затоплено 78 населенных пунктов, от воды пострадали 1185 домов, в том числе 838 жилых, 347 дачных, а также почти 4 тысячи земельных участков, 75 объектов транспортной структуры, три объекта ЖКХ и четыре социальных объекта.
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