Губернатор Тюменской области рассказал о ситуации с подъемом реки Ишим
Моор: уровень воды в реке Ишим в Тюменской области растет постепенно
© РИА НовостиНабережная города Ишим в Тюменской области
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Набережная города Ишим в Тюменской области. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 15 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области растет постепенно, за три дня до прогнозируемых пиковых значений угрозы населенным пунктам нет, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
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По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на утро вторника на гидропосту в селе Ильинка за сутки вода прибыла на 3 сантиметра - до 753 сантиметров над нулем поста, в городе Ишиме и селе Абатском – на 7 сантиметров – до 634 и 711 сантиметров соответственно. Неделю назад, 8 апреля, в Ильинке вода была на отметке в 736 сантиметров, в Ишиме - 538 сантиметров, в Абатском - 616 сантиметров. Отметки опасного явления для перечисленных гидропостов - 800, 850 и 960 сантиметров соответственно.
В марте сообщалось, что паводок на реке Ишим на территории Тюменской области в Казанском районе может повторить рекорд 2024 года, а в Ишиме, Ишимском и Абатском районе по подъему воды он будет близок к отметкам предыдущего рекордного 2017 года. В апреле метеорологи прогноз улучшили, исключив повторение паводка 2024 года. Однако вероятность превышения отметок неблагоприятного явления на реке Ишим от села Ильинка до села Абатского сохраняется, как и риск достижения отметок "опасное явление".
В 2024 году Казахстан и соседние с ним российские регионы из-за переливов на водохранилищах пережили масштабные наводнения. На реке Ишим, где расположены пять муниципалитетов, в 2024 году был максимальный подъем уровня воды за всю историю наблюдений. На реках Тобол и Иртыш тоже заметно поднимался уровень воды. В результате половодья на реках Тюменской области было затоплено 78 населенных пунктов, от воды пострадали 1185 домов, в том числе 838 жилых, 347 дачных, а также почти 4 тысячи земельных участков, 75 объектов транспортной структуры, три объекта ЖКХ и четыре социальных объекта.
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