Рейтинг@Mail.ru
На Украине задержали женщину, которая слушала российскую музыку - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 15.04.2025 (обновлено: 12:36 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/ukraina-2011340395.html
На Украине задержали женщину, которая слушала российскую музыку
На Украине задержали женщину, которая слушала российскую музыку - РИА Новости, 15.04.2025
На Украине задержали женщину, которая слушала российскую музыку
Сотрудники полиции в Николаеве на юге Украины привлекли к административной ответственности местную жительницу, которая вместе с компанией слушала российскую... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T12:35:00+03:00
2025-04-15T12:36:00+03:00
в мире
украина
россия
николаев (украина)
денис шмыгаль
facebook
верховная рада украины
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139143/48/1391434845_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_45b9105d856e6fd6151ee21d0e0d769e.jpg
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции в Николаеве на юге Украины привлекли к административной ответственности местную жительницу, которая вместе с компанией слушала российскую музыку в общественном месте, сообщает региональное управление полиции. "Граждане в Корабельном микрорайоне публично включали в автомобиле музыку российских исполнителей. Работники отделения полиции №3 Николаевского районного управления оперативно установили личность правонарушительницы – владелицы авто. Ею оказалась 37-летняя жительница областного центра. Свои действия она объяснила состоянием алкогольного опьянения", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Уточняется, что на женщину был составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". Материалы дела будут направлены в суд. Премьер Украины Денис Шмыгаль 5 марта, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по национальному и международному законодательству нет правовых оснований для такого рода ограничений. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250414/kiev-2011139362.html
https://ria.ru/20250223/kiev-2001133252.html
украина
россия
николаев (украина)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139143/48/1391434845_212:0:1989:1333_1920x0_80_0_0_c57f681e11651f4010ae77e68c56d9e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, николаев (украина), денис шмыгаль, facebook, верховная рада украины, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, Николаев (Украина), Денис Шмыгаль, Facebook, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия
На Украине задержали женщину, которая слушала российскую музыку

В Николаеве задержали женщину, слушавшую российскую музыку в общественном месте

© Fotolia / O.FarionАвтомобиль полиции в Украине
Автомобиль полиции в Украине - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Fotolia / O.Farion
Автомобиль полиции в Украине . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции в Николаеве на юге Украины привлекли к административной ответственности местную жительницу, которая вместе с компанией слушала российскую музыку в общественном месте, сообщает региональное управление полиции.
"Граждане в Корабельном микрорайоне публично включали в автомобиле музыку российских исполнителей. Работники отделения полиции №3 Николаевского районного управления оперативно установили личность правонарушительницы – владелицы авто. Ею оказалась 37-летняя жительница областного центра. Свои действия она объяснила состоянием алкогольного опьянения", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
СМИ: в Киеве задержали подростков, слушающих российскую музыку
14 апреля, 13:10
Уточняется, что на женщину был составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". Материалы дела будут направлены в суд.
Премьер Украины Денис Шмыгаль 5 марта, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по национальному и международному законодательству нет правовых оснований для такого рода ограничений.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
* запрещена в РФ как экстремистская
Автомобили полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
В Киеве проводят проверку в клубе из-за русскоязычных песен
23 февраля, 15:31
 
В миреУкраинаРоссияНиколаев (Украина)Денис ШмыгальFacebookВерховная Рада УкраиныЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала