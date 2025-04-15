На Украине задержали женщину, которая слушала российскую музыку
В Николаеве задержали женщину, слушавшую российскую музыку в общественном месте
Автомобиль полиции в Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции в Николаеве на юге Украины привлекли к административной ответственности местную жительницу, которая вместе с компанией слушала российскую музыку в общественном месте, сообщает региональное управление полиции.
"Граждане в Корабельном микрорайоне публично включали в автомобиле музыку российских исполнителей. Работники отделения полиции №3 Николаевского районного управления оперативно установили личность правонарушительницы – владелицы авто. Ею оказалась 37-летняя жительница областного центра. Свои действия она объяснила состоянием алкогольного опьянения", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
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Уточняется, что на женщину был составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". Материалы дела будут направлены в суд.
Премьер Украины Денис Шмыгаль 5 марта, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по национальному и международному законодательству нет правовых оснований для такого рода ограничений.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
* запрещена в РФ как экстремистская
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