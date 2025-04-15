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Нарышкин раскрыл детали диалога России и США - РИА Новости, 15.04.2025
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11:46 15.04.2025 (обновлено: 12:26 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/ukraina-2011329511.html
Нарышкин раскрыл детали диалога России и США
Нарышкин раскрыл детали диалога России и США - РИА Новости, 15.04.2025
Нарышкин раскрыл детали диалога России и США
У России с США идет интенсивный диалог на разных уровнях, чувствуется стремление нынешней американской администрации понять и вникнуть в причины украинского... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T11:46:00+03:00
2025-04-15T12:26:00+03:00
сша
россия
сергей нарышкин
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МИНСК, 15 апр - РИА Новости. У России с США идет интенсивный диалог на разных уровнях, чувствуется стремление нынешней американской администрации понять и вникнуть в причины украинского кризиса, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Как вы знаете, идет довольно интенсивный диалог между представителями России и Соединенных Штатов Америки, причем диалог на разных уровнях. И сам факт контактов является положительным. И, конечно, он резко контрастирует с тем, что было при прежней администрации президента Байдена", - сказал Нарышкин журналистам.Администрация Байдена "за четыре года в буквальном смысле до конца разрушила межгосударственные отношения между Россией и Соединенными Штатами", отметил он.По словам Нарышкина, "чувствуется стремление" нынешней администрации США "понять и вникнуть в причины украинского кризиса".
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сша, россия, сергей нарышкин, в мире
США, Россия, Сергей Нарышкин, В мире
Нарышкин раскрыл детали диалога России и США

Нарышкин: у России с США идет интенсивный диалог на разных уровнях

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МИНСК, 15 апр - РИА Новости. У России с США идет интенсивный диалог на разных уровнях, чувствуется стремление нынешней американской администрации понять и вникнуть в причины украинского кризиса, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Как вы знаете, идет довольно интенсивный диалог между представителями России и Соединенных Штатов Америки, причем диалог на разных уровнях. И сам факт контактов является положительным. И, конечно, он резко контрастирует с тем, что было при прежней администрации президента Байдена", - сказал Нарышкин журналистам.
Администрация Байдена "за четыре года в буквальном смысле до конца разрушила межгосударственные отношения между Россией и Соединенными Штатами", отметил он.
По словам Нарышкина, "чувствуется стремление" нынешней администрации США "понять и вникнуть в причины украинского кризиса".
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