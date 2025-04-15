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На автостоянке под Уфой ночью сгорели шесть грузовиков - РИА Новости, 15.04.2025
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06:40 15.04.2025 (обновлено: 11:36 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/ufa-2011283415.html
На автостоянке под Уфой ночью сгорели шесть грузовиков
На автостоянке под Уфой ночью сгорели шесть грузовиков - РИА Новости, 15.04.2025
На автостоянке под Уфой ночью сгорели шесть грузовиков
Шесть грузовых автомобилей один за другим сгорели в селе под Уфой, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T06:40:00+03:00
2025-04-15T11:36:00+03:00
происшествия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 15 апр - РИА Новости. Шесть грузовых автомобилей один за другим сгорели в селе под Уфой, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Башкирии. "В селе Федоровка на открытой автостоянке подряд одна за другой загорелись шесть кабин грузовых автомобилей "Шакман", которые стояли вплотную друг к другу", - говорится в сообщении. Пожар тушили 11 огнеборцев и 4 единицы техники, общая площадь возгорания составила 13 квадратных метров, отметили в ведомстве. "Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России", - добавили в ГУ МЧС по Башкирии.
https://ria.ru/20250404/moskva-2009265436.html
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происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На автостоянке под Уфой ночью сгорели шесть грузовиков

МЧС: на автостоянке под Уфой ночью сгорели шесть грузовиков

© МЧС БашкортостанНа автостоянке под Уфой ночью сгорели шесть грузовиков
На автостоянке под Уфой ночью сгорели шесть грузовиков - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© МЧС Башкортостан
На автостоянке под Уфой ночью сгорели шесть грузовиков . Архивное фото
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УФА, 15 апр - РИА Новости. Шесть грузовых автомобилей один за другим сгорели в селе под Уфой, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
"В селе Федоровка на открытой автостоянке подряд одна за другой загорелись шесть кабин грузовых автомобилей "Шакман", которые стояли вплотную друг к другу", - говорится в сообщении.
Пожар тушили 11 огнеборцев и 4 единицы техники, общая площадь возгорания составила 13 квадратных метров, отметили в ведомстве.
"Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России", - добавили в ГУ МЧС по Башкирии.
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ПроисшествияУфаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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