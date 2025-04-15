https://ria.ru/20250415/udary-2011333291.html

Киев за сутки нанес шесть ударов по объектам российской энергетики

Киев за сутки нанес шесть ударов по объектам российской энергетики - РИА Новости, 15.04.2025

Киев за сутки нанес шесть ударов по объектам российской энергетики

ВСУ за прошедшие сутки предприняли шесть ударов по объектам российской энергетики, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T12:03:00+03:00

2025-04-15T12:03:00+03:00

2025-04-15T12:11:00+03:00

киев

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки предприняли шесть ударов по объектам российской энергетики, сообщило Минобороны РФ."Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта т.г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано шесть атак ВСУ на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении военного ведомства.Отмечается, что атакам подверглись объекты энергетики в Брянской, Херсонской и Курской областях.

https://ria.ru/20250415/moratoriy-2011329736.html

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, россия, безопасность