https://ria.ru/20250415/udary-2011333291.html
Киев за сутки нанес шесть ударов по объектам российской энергетики
Киев за сутки нанес шесть ударов по объектам российской энергетики - РИА Новости, 15.04.2025
Киев за сутки нанес шесть ударов по объектам российской энергетики
ВСУ за прошедшие сутки предприняли шесть ударов по объектам российской энергетики, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T12:03:00+03:00
2025-04-15T12:03:00+03:00
2025-04-15T12:11:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки предприняли шесть ударов по объектам российской энергетики, сообщило Минобороны РФ."Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта т.г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано шесть атак ВСУ на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении военного ведомства.Отмечается, что атакам подверглись объекты энергетики в Брянской, Херсонской и Курской областях.
https://ria.ru/20250415/moratoriy-2011329736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, россия, безопасность
Киев, Россия, Безопасность
Киев за сутки нанес шесть ударов по объектам российской энергетики
Минобороны: Украина за сутки нанесла шесть ударов по российским энергообъектам