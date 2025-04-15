https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011339172.html
Семья в Москве, где дочь подозревают в убийстве отца, не состоит на учете
Семья в Москве, где дочь подозревают в убийстве отца, не состоит на учете - РИА Новости, 15.04.2025
Семья в Москве, где дочь подозревают в убийстве отца, не состоит на учете
Семья девочки-подростка, которая, предположительно, зарезала отца, заступившись за старшую сестру на юго-западе Москвы, не состояла на учете, сообщили РИА... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T12:28:00+03:00
2025-04-15T12:28:00+03:00
2025-04-15T14:31:00+03:00
москва
происшествия
убийство мужчины на юге москвы
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Семья девочки-подростка, которая, предположительно, зарезала отца, заступившись за старшую сестру на юго-западе Москвы, не состояла на учете, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Ранее в столичном главке СК РФ сообщили, что тело мужчины, которого, предположительно, зарезала 15-летняя дочь, нашли в квартире в столичном районе Южное Бутово. По данным следствия, мужчина во время ссоры с девочками несколько раз замахнулся ножом в сторону старшей дочери. Кроме того, по предварительным данным, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял к ним насилие.Возбуждено уголовное дело, сейчас следователи допрашивают дочерей убитого."По предварительным данным, семья не состояла на учете", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011334677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, убийство мужчины на юге москвы, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Происшествия, Убийство мужчины на юге Москвы, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Семья в Москве, где дочь подозревают в убийстве отца, не состоит на учете
Семья в Москве, где дочь, предположительно, зарезала отца, не состоит на учете