https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011339172.html

Семья в Москве, где дочь подозревают в убийстве отца, не состоит на учете

Семья в Москве, где дочь подозревают в убийстве отца, не состоит на учете - РИА Новости, 15.04.2025

Семья в Москве, где дочь подозревают в убийстве отца, не состоит на учете

Семья девочки-подростка, которая, предположительно, зарезала отца, заступившись за старшую сестру на юго-западе Москвы, не состояла на учете, сообщили РИА... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T12:28:00+03:00

2025-04-15T12:28:00+03:00

2025-04-15T14:31:00+03:00

москва

происшествия

убийство мужчины на юге москвы

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Семья девочки-подростка, которая, предположительно, зарезала отца, заступившись за старшую сестру на юго-западе Москвы, не состояла на учете, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Ранее в столичном главке СК РФ сообщили, что тело мужчины, которого, предположительно, зарезала 15-летняя дочь, нашли в квартире в столичном районе Южное Бутово. По данным следствия, мужчина во время ссоры с девочками несколько раз замахнулся ножом в сторону старшей дочери. Кроме того, по предварительным данным, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял к ним насилие.Возбуждено уголовное дело, сейчас следователи допрашивают дочерей убитого."По предварительным данным, семья не состояла на учете", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011334677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия, убийство мужчины на юге москвы, россия, следственный комитет россии (ск рф)