https://ria.ru/20250415/ubijstvo-2011318818.html

Подозреваемая в убийстве отца девочка заступилась за старшую сестру

Подозреваемая в убийстве отца девочка заступилась за старшую сестру - РИА Новости, 15.04.2025

Подозреваемая в убийстве отца девочка заступилась за старшую сестру

Подозреваемая в убийстве отца на юго-западе Москвы девочка, по предварительной информации, заступилась за старшую сестру, на которую мужчина хотел оформить... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T11:16:00+03:00

2025-04-15T11:16:00+03:00

2025-04-15T14:32:00+03:00

происшествия

жилье

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убийство мужчины на юге москвы

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Подозреваемая в убийстве отца на юго-западе Москвы девочка, по предварительной информации, заступилась за старшую сестру, на которую мужчина хотел оформить кредит, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в столичном главке СК РФ сообщили, что тело мужчины, которого, предположительно, зарезала 15-летняя дочь, нашли в квартире в столичном районе Южное Бутово. "Предварительно установлено, что мужчина намеревался оформить кредит на свою старшую дочь, однако та отказалась, после чего завязался конфликт. Тогда 15-летняя дочь мужчины взяла нож и напала на отца", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250414/deti-2011160970.html

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происшествия, жилье, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юге москвы