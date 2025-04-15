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Подозреваемая в убийстве отца девочка заступилась за старшую сестру - РИА Новости, 15.04.2025
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11:16 15.04.2025 (обновлено: 14:32 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/ubijstvo-2011318818.html
Подозреваемая в убийстве отца девочка заступилась за старшую сестру
Подозреваемая в убийстве отца девочка заступилась за старшую сестру - РИА Новости, 15.04.2025
Подозреваемая в убийстве отца девочка заступилась за старшую сестру
Подозреваемая в убийстве отца на юго-западе Москвы девочка, по предварительной информации, заступилась за старшую сестру, на которую мужчина хотел оформить... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T11:16:00+03:00
2025-04-15T14:32:00+03:00
происшествия
жилье
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
убийство мужчины на юге москвы
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Подозреваемая в убийстве отца на юго-западе Москвы девочка, по предварительной информации, заступилась за старшую сестру, на которую мужчина хотел оформить кредит, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в столичном главке СК РФ сообщили, что тело мужчины, которого, предположительно, зарезала 15-летняя дочь, нашли в квартире в столичном районе Южное Бутово. "Предварительно установлено, что мужчина намеревался оформить кредит на свою старшую дочь, однако та отказалась, после чего завязался конфликт. Тогда 15-летняя дочь мужчины взяла нож и напала на отца", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, жилье, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юге москвы
Происшествия, Жилье, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство мужчины на юге Москвы
Подозреваемая в убийстве отца девочка заступилась за старшую сестру

Подозреваемая в убийстве отца в Москве девочка заступилась за старшую сестру

© РИА Новости / Валерий МельниковСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Сотрудники полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Подозреваемая в убийстве отца на юго-западе Москвы девочка, по предварительной информации, заступилась за старшую сестру, на которую мужчина хотел оформить кредит, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в столичном главке СК РФ сообщили, что тело мужчины, которого, предположительно, зарезала 15-летняя дочь, нашли в квартире в столичном районе Южное Бутово.
"Предварительно установлено, что мужчина намеревался оформить кредит на свою старшую дочь, однако та отказалась, после чего завязался конфликт. Тогда 15-летняя дочь мужчины взяла нож и напала на отца", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияЖильеМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Убийство мужчины на юге Москвы
 
 
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