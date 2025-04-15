https://ria.ru/20250415/ubijstvo-2011318818.html
Подозреваемая в убийстве отца девочка заступилась за старшую сестру
Подозреваемая в убийстве отца девочка заступилась за старшую сестру - РИА Новости, 15.04.2025
Подозреваемая в убийстве отца девочка заступилась за старшую сестру
Подозреваемая в убийстве отца на юго-западе Москвы девочка, по предварительной информации, заступилась за старшую сестру, на которую мужчина хотел оформить... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T11:16:00+03:00
2025-04-15T11:16:00+03:00
2025-04-15T14:32:00+03:00
происшествия
жилье
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
убийство мужчины на юге москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/55/1501595508_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_3fe5d3c44318ccf206f219b028d0d9c7.jpg
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Подозреваемая в убийстве отца на юго-западе Москвы девочка, по предварительной информации, заступилась за старшую сестру, на которую мужчина хотел оформить кредит, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в столичном главке СК РФ сообщили, что тело мужчины, которого, предположительно, зарезала 15-летняя дочь, нашли в квартире в столичном районе Южное Бутово. "Предварительно установлено, что мужчина намеревался оформить кредит на свою старшую дочь, однако та отказалась, после чего завязался конфликт. Тогда 15-летняя дочь мужчины взяла нож и напала на отца", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250414/deti-2011160970.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/55/1501595508_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_b891ead330ff730ac67d160df8c4f9da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юге москвы
Происшествия, Жилье, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство мужчины на юге Москвы
Подозреваемая в убийстве отца девочка заступилась за старшую сестру
Подозреваемая в убийстве отца в Москве девочка заступилась за старшую сестру