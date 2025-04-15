https://ria.ru/20250415/trevoga-2011282888.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.04.2025
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена Днепропетровской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T06:20:00+03:00
2025-04-15T06:20:00+03:00
2025-04-15T06:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена Днепропетровской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в областях начала звучать в 06.01 по мск.
https://ria.ru/20250415/obstrel-2011268604.html
украина
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украина, полтавская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Полтавская область
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу