https://ria.ru/20250415/trevoga-2011282888.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.04.2025

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена Днепропетровской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T06:20:00+03:00

2025-04-15T06:20:00+03:00

2025-04-15T06:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

полтавская область

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена Днепропетровской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в областях начала звучать в 06.01 по мск.

https://ria.ru/20250415/obstrel-2011268604.html

украина

полтавская область

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украина, полтавская область