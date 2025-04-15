https://ria.ru/20250415/ssha-2011274988.html

СМИ: пошлины США позволят Китаю укрепить позиции в Юго-Восточной Азии

СМИ: пошлины США позволят Китаю укрепить позиции в Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 15.04.2025

СМИ: пошлины США позволят Китаю укрепить позиции в Юго-Восточной Азии

Пошлины США на импорт продукции позволит Китаю укрепить позиции в Юго-Восточной Азии и выступить в качестве альтернативы Соединенным Штатам, пишет американская... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T03:32:00+03:00

2025-04-15T03:32:00+03:00

2025-04-15T03:32:00+03:00

китай

сша

юго-восточная азия

дональд трамп

си цзиньпин

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пошлины США на импорт продукции позволит Китаю укрепить позиции в Юго-Восточной Азии и выступить в качестве альтернативы Соединенным Штатам, пишет американская газета Wall Street Journal. "Что бы вы еще ни говорили о торговой войне президента (США Дональда - ред.) Трампа, она открывает новые экономические и дипломатические возможности - для Китая. На этой неделе (председатель КНР - ред.) Си Цзиньпин направился в турне по Юго-Восточной Азии, китайский лидер проводит антипошлинную кампанию, направленную на укрепление торговых и других связей в качестве альтернативы США", - говорится в публикации редакционной коллегии газеты. Как отмечается, если США закроются от стран Юго-Восточной Азии, Китай быстро станет для них главным игроком. Редакционная коллегия газеты уверена, что в случае, если региональная дипломатия Си Цзиньпина будет успешной, этому поспособствует в том числе Трамп, чья политика "значительно облегчает работу китайскому лидеру". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250414/torgovlya-2011264562.html

https://ria.ru/20250414/tramp-2011213889.html

китай

сша

юго-восточная азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, сша, юго-восточная азия, дональд трамп, си цзиньпин, введение трампом пошлин на импорт