https://ria.ru/20250415/spetsoperatsiya-2011442090.html

Спецоперация, 15 апреля: ВС России продвигаются в глубину обороны ВСУ

Спецоперация, 15 апреля: ВС России продвигаются в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 15.04.2025

Спецоперация, 15 апреля: ВС России продвигаются в глубину обороны ВСУ

Российские подразделения ВС РФ на разных направлениях и участках фронта улучшили свое положение и продвинулись в глубину обороны противника, сообщило Минобороны РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T19:19:00+03:00

2025-04-15T19:19:00+03:00

2025-04-15T19:19:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские подразделения ВС РФ на разных направлениях и участках фронта улучшили свое положение и продвинулись в глубину обороны противника, сообщило Минобороны России. Группировка "Центр" заняла более выгодные позиции, потери противника превысили 335 военнослужащих, а военные "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника, потери ВСУ за сутки в зоне действия группировки составили до 155 человек, сообщило Минобороны РФ. Потери противника за сутки на разных направлениях составили до 1215 военнослужащих, следует из сводки Минобороны. По данным ведомства, за сутки потери ВСУ на курском направлении составили до 200 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер и две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS с транспортно-заряжающей машиной и машиной сопровождения. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и одного полка в районах Горналя и Олешни в Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. Вместе с тем, как сообщил источник РИА Новости, российские войска заблокировали остатки пехоты ВСУ в Горнале Курской области. Удары ВСУ по энергетике Минобороны сообщило о шести ударах, предпринятых ВСУ по объектам российской энергетики. В военном ведомстве отметили, что "киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано шесть атак ВСУ на объекты российской энергетики". По данным Минобороны РФ, атакам подверглись объекты энергетики в Брянской, Херсонской и Курской областях. Песков ответил на вопросы по Украине Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал уточнить у Минобороны России, когда истекает срок моратория на удары по объектам украинской энергетики. При это Песков отметил, что все зависит от приказа Владимира Путина. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия выполняет условия временного моратория, Украина же продолжает его нарушать. Кроме того, по украинскому урегулированию идет достаточно напряженная работа, есть положительные результаты, но сиюминутных ждать не стоит. Песков также сказал, что пока нет четких очертаний соглашения по украинскому урегулированию, но есть политическая воля двигаться в его сторону. Парламент Словакии не осудил действия РФ на Украине Парламент Словакии не поддержал предложение прозападной оппозиционной партии Progresívne Slovensko, ("Прогрессивная Словакия") осудить действия России на Украине, сообщило словацкое новостное агентство TASR. Депутаты отвергли резолюцию к третьей годовщине конфликта на Украине от Progresívne Slovensko, сообщает агентство. Оппозиционная партия предлагала осудить действия России на Украине и призвать Москву к немедленной остановке военной операции. Депутаты от Progresívne Slovensko предлагаемой резолюцией также хотели выразить поддержку усилиям Украины стать членом Европейского союза и призвать словацкое правительство к оказанию Киеву всесторонней помощи. Из 142 присутствующих на заседании во вторник депутатов документ поддержали 65, против проголосовали 6 депутатов, воздержались - 71. Для того, чтобы резолюция была принята, за нее должны были проголосовать не менее 76 из 150 депутатов парламента. Офис Зеленского узурпирует власть Офис Владимира Зеленского, злоупотребляя военным положением, узурпирует власть на Украине, заявил экс-президент страны, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко*. Ранее во вторник телеканал "Общественное" сообщил, что Зеленский подал в Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней начиная с 9 мая. Порошенко* отметил, что решение об очередном продлении режима военного положения на Украине выносится за месяц до завершения срока действующего. По словам экс-президента Украины, это уже 15-й раз, когда просят парламент его поддержать. Он уверен, что власть начала злоупотреблять военным положением. Использует его не только для обороны страны, но и для построения авторитарного режима. Порошенко отметил, что узурпация власти и "неограниченная власть" офиса Зеленского над парламентариями унизительны для всей страны. Ранее во вторник выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что предложение Зеленского о продлении военного положения на Украине можно считать плевком в сторону не только президента США Дональда Трампа, но и лидеров стран, участвующих в процессе урегулирования конфликта. Заработать на Украине Премьер-министр республики Дональд Туск, выступая на Форуме новых технологий в Варшаве, заявил, что Польша не хочет быть просто солидарной с Украиной, а хочет на ней зарабатывать. По его словам, поляки и остальной мир при возможности будут помогать в восстановлении Украины. Однако сейчас уже не будет так, что Польша будет солидарна, а другие будут зарабатывать на восстановлении Украины. Туск пообещал, что, несмотря на солидарность, они будут на этом зарабатывать и жестко отстаивать польские интересы и интересы польских фирм. Ранее глава польского Совета по сотрудничеству с Украиной, председатель комиссии по иностранным делам польского парламента Павел Коваль сообщил, что Польша довела экспорт на Украину до 11,3 миллиарда евро в год и готовится расширять инвестиции в этой стране. При этом Варшава является одним из самых крупных поставщиков вооружения и военной техники Киеву. По последней информации польских властей, на это потрачено более 1,5% ВВП страны. Также на территории Польши находится аэропорт Ясенка, через который Украина получает около 95% западной военной помощи.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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