https://ria.ru/20250415/spetsoperatsiya-2011284156.html

Штурмовики ВС России заняли ряд позиций ВСУ под Часовым Яром

Штурмовики ВС России заняли ряд позиций ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 15.04.2025

Штурмовики ВС России заняли ряд позиций ВСУ под Часовым Яром

Штурмовики бригады "Волки" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, выбили ВСУ с ряда позиций под Часовым Яром в ДНР,... РИА Новости, 15.04.2025

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2025-04-15T07:05:00+03:00

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ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. Штурмовики бригады "Волки" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, выбили ВСУ с ряда позиций под Часовым Яром в ДНР, уничтожив укрепление с помощью противотанковой мины "ТМ-62". Видео работы российских штурмовиков оказалось в распоряжении РИА Новости. "Штурмовиками бригады "Волки", был уничтожен блиндаж ВСУ. Бойцы смогли подойти вплотную к укреплению и закинуть внутрь противотанковую мину "ТМ-62", после чего заняли зачищенные позиции", - сообщили агентству в пресс-службе корпуса. Благодаря такой тактике добровольцы взяли ряд позиций в данном районе. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250415/spetsoperatsiya-2011279579.html

часов яр

артемовск

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Штурмовики бригады "Волки" выбили ВСУ с ряда позиций под Часовым Яром Штурмовики бригады "Волки" Добровольческого корпуса в составе "Южной" группировки выбили ВСУ с ряда позиций под Часовым Яром, уничтожив укрепление с помощью противотанковой мины "ТМ-62". Кадры работы российских штурмовиков оказались в распоряжении РИА Новости. 2025-04-15T07:05 true PT0M59S

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часов яр, артемовск, донбасс, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины