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Штурмовики ВС России заняли ряд позиций ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 15.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:05 15.04.2025 (обновлено: 11:33 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/spetsoperatsiya-2011284156.html
Штурмовики ВС России заняли ряд позиций ВСУ под Часовым Яром
Штурмовики ВС России заняли ряд позиций ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 15.04.2025
Штурмовики ВС России заняли ряд позиций ВСУ под Часовым Яром
Штурмовики бригады "Волки" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, выбили ВСУ с ряда позиций под Часовым Яром в ДНР,... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T07:05:00+03:00
2025-04-15T11:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
артемовск
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ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. Штурмовики бригады "Волки" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, выбили ВСУ с ряда позиций под Часовым Яром в ДНР, уничтожив укрепление с помощью противотанковой мины "ТМ-62". Видео работы российских штурмовиков оказалось в распоряжении РИА Новости. "Штурмовиками бригады "Волки", был уничтожен блиндаж ВСУ. Бойцы смогли подойти вплотную к укреплению и закинуть внутрь противотанковую мину "ТМ-62", после чего заняли зачищенные позиции", - сообщили агентству в пресс-службе корпуса. Благодаря такой тактике добровольцы взяли ряд позиций в данном районе. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250415/spetsoperatsiya-2011279579.html
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353
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Штурмовики бригады "Волки" выбили ВСУ с ряда позиций под Часовым Яром
Штурмовики бригады "Волки" Добровольческого корпуса в составе "Южной" группировки выбили ВСУ с ряда позиций под Часовым Яром, уничтожив укрепление с помощью противотанковой мины "ТМ-62". Кадры работы российских штурмовиков оказались в распоряжении РИА Новости.
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часов яр, артемовск, донбасс, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Артемовск, Донбасс, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Штурмовики ВС России заняли ряд позиций ВСУ под Часовым Яром

Штурмовики бригады "Волки" выбили ВСУ с ряда позиций под Часовым Яром

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ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. Штурмовики бригады "Волки" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, выбили ВСУ с ряда позиций под Часовым Яром в ДНР, уничтожив укрепление с помощью противотанковой мины "ТМ-62".
Видео работы российских штурмовиков оказалось в распоряжении РИА Новости.
"Штурмовиками бригады "Волки", был уничтожен блиндаж ВСУ. Бойцы смогли подойти вплотную к укреплению и закинуть внутрь противотанковую мину "ТМ-62", после чего заняли зачищенные позиции", - сообщили агентству в пресс-службе корпуса.
Благодаря такой тактике добровольцы взяли ряд позиций в данном районе.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Группировка "Запад" за сутки уничтожила 11 минометных расчётов ВСУ
Вчера, 05:15
 
Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрАртемовскДонбассВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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