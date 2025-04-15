https://ria.ru/20250415/spetsoperatsiya-2011284156.html
Штурмовики ВС России заняли ряд позиций ВСУ под Часовым Яром
Штурмовики ВС России заняли ряд позиций ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 15.04.2025
Штурмовики ВС России заняли ряд позиций ВСУ под Часовым Яром
Штурмовики бригады "Волки" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, выбили ВСУ с ряда позиций под Часовым Яром в ДНР,... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T07:05:00+03:00
2025-04-15T07:05:00+03:00
2025-04-15T11:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
артемовск
донбасс
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011287699_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ace4f421fa77910897cde12922727fcd.jpg
ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. Штурмовики бригады "Волки" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, выбили ВСУ с ряда позиций под Часовым Яром в ДНР, уничтожив укрепление с помощью противотанковой мины "ТМ-62". Видео работы российских штурмовиков оказалось в распоряжении РИА Новости. "Штурмовиками бригады "Волки", был уничтожен блиндаж ВСУ. Бойцы смогли подойти вплотную к укреплению и закинуть внутрь противотанковую мину "ТМ-62", после чего заняли зачищенные позиции", - сообщили агентству в пресс-службе корпуса. Благодаря такой тактике добровольцы взяли ряд позиций в данном районе. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250415/spetsoperatsiya-2011279579.html
часов яр
артемовск
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011287699_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_eba0df1cdebc04561f83959b46e7aa1d.jpg
Штурмовики бригады "Волки" выбили ВСУ с ряда позиций под Часовым Яром
Штурмовики бригады "Волки" Добровольческого корпуса в составе "Южной" группировки выбили ВСУ с ряда позиций под Часовым Яром, уничтожив укрепление с помощью противотанковой мины "ТМ-62". Кадры работы российских штурмовиков оказались в распоряжении РИА Новости.
2025-04-15T07:05
true
PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
часов яр, артемовск, донбасс, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Артемовск, Донбасс, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Штурмовики ВС России заняли ряд позиций ВСУ под Часовым Яром
Штурмовики бригады "Волки" выбили ВСУ с ряда позиций под Часовым Яром