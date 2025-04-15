https://ria.ru/20250415/spetsoperatsiya-2011279000.html

Су-34 бомбами уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Курском приграничье

Су-34 бомбами уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 15.04.2025

Су-34 бомбами уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Курском приграничье

Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 российских Воздушно-космических сил уничтожил пункт управления и место запуска украинских беспилотников в... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T05:09:00+03:00

2025-04-15T05:09:00+03:00

2025-04-15T05:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

су-34

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 российских Воздушно-космических сил уничтожил пункт управления и место запуска украинских беспилотников в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами и месту запуска БПЛА ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесён по заданным координатам авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). "Моя работа - как летчика - заключается в поражении заданных целей и управлении воздушным судном от взлета до посадки. Боевая задача выполнена в полном объеме, воздействие ПВО противника не выявлено, готовы выполнять новые боевые задачи. Победа будет за нами, враг будет разбит!" - рассказал старший летчик самолета Су-34 Михаил. Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

https://ria.ru/20250415/minoborony-2011278765.html

https://ria.ru/20250415/minoborony-2011278885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, су-34