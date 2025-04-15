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Су-34 бомбами уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 15.04.2025
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05:09 15.04.2025 (обновлено: 05:26 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/spetsoperatsiya-2011279000.html
Су-34 бомбами уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Курском приграничье
Су-34 бомбами уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 15.04.2025
Су-34 бомбами уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Курском приграничье
Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 российских Воздушно-космических сил уничтожил пункт управления и место запуска украинских беспилотников в... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T05:09:00+03:00
2025-04-15T05:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
су-34
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 российских Воздушно-космических сил уничтожил пункт управления и место запуска украинских беспилотников в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами и месту запуска БПЛА ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесён по заданным координатам авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). "Моя работа - как летчика - заключается в поражении заданных целей и управлении воздушным судном от взлета до посадки. Боевая задача выполнена в полном объеме, воздействие ПВО противника не выявлено, готовы выполнять новые боевые задачи. Победа будет за нами, враг будет разбит!" - рассказал старший летчик самолета Су-34 Михаил. Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
https://ria.ru/20250415/minoborony-2011278765.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, су-34
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Су-34
Су-34 бомбами уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Курском приграничье

Минобороны: Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Курском приграничье

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 российских Воздушно-космических сил уничтожил пункт управления и место запуска украинских беспилотников в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами и месту запуска БПЛА ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что удар был нанесён по заданным координатам авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
"Моя работа - как летчика - заключается в поражении заданных целей и управлении воздушным судном от взлета до посадки. Боевая задача выполнена в полном объеме, воздействие ПВО противника не выявлено, готовы выполнять новые боевые задачи. Победа будет за нами, враг будет разбит!" - рассказал старший летчик самолета Су-34 Михаил.
Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныСу-34
 
 
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