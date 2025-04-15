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В Мордовии участковая спасла мужчину от бродячих собак - РИА Новости, 15.04.2025
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17:00 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/sobaki-2011393011.html
В Мордовии участковая спасла мужчину от бродячих собак
В Мордовии участковая спасла мужчину от бродячих собак - РИА Новости, 15.04.2025
В Мордовии участковая спасла мужчину от бродячих собак
Участковый уполномоченный полиции Ольга Булатова спасла прохожего от нападения стаи агрессивных бродячих собак в Саранске, применив табельное оружие, сообщило... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T17:00:00+03:00
2025-04-15T17:00:00+03:00
происшествия
саранск
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Участковый уполномоченный полиции Ольга Булатова спасла прохожего от нападения стаи агрессивных бродячих собак в Саранске, применив табельное оружие, сообщило МВД Мордовии в своем Telegram-канале. Инцидент произошел на улице Сущинского в гаражном массиве. Во время планового обхода административного участка сотрудник полиции увидела молодого человека, на которого набросились 6-7 бездомных собак и уже порвали на нем одежду. "Участковая уполномоченная, молниеносно правильно оценив обстановку, применила газовый аэрозольный баллончик со слезоточивым веществом. После отсутствия реакции со стороны животных, сотрудник полиции произвела предупредительный выстрел в безопасном направлении из табельного оружия. В результате ее действий собаки покинули место происшествия", - говорится в сообщении. Пострадавший поблагодарил сотрудницу полиции за оказанную помощь. От медицинской помощи он отказался.
https://ria.ru/20250414/engels-2011176272.html
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происшествия, саранск
Происшествия, Саранск
В Мордовии участковая спасла мужчину от бродячих собак

В Мордовии участковая спасла мужчину от бродячих собак, выстрелив из оружия

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Участковый уполномоченный полиции Ольга Булатова спасла прохожего от нападения стаи агрессивных бродячих собак в Саранске, применив табельное оружие, сообщило МВД Мордовии в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел на улице Сущинского в гаражном массиве. Во время планового обхода административного участка сотрудник полиции увидела молодого человека, на которого набросились 6-7 бездомных собак и уже порвали на нем одежду.
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"Участковая уполномоченная, молниеносно правильно оценив обстановку, применила газовый аэрозольный баллончик со слезоточивым веществом. После отсутствия реакции со стороны животных, сотрудник полиции произвела предупредительный выстрел в безопасном направлении из табельного оружия. В результате ее действий собаки покинули место происшествия", - говорится в сообщении.
Пострадавший поблагодарил сотрудницу полиции за оказанную помощь. От медицинской помощи он отказался.
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ПроисшествияСаранск
 
 
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