https://ria.ru/20250415/sobaki-2011393011.html

В Мордовии участковая спасла мужчину от бродячих собак

В Мордовии участковая спасла мужчину от бродячих собак - РИА Новости, 15.04.2025

В Мордовии участковая спасла мужчину от бродячих собак

Участковый уполномоченный полиции Ольга Булатова спасла прохожего от нападения стаи агрессивных бродячих собак в Саранске, применив табельное оружие, сообщило... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T17:00:00+03:00

2025-04-15T17:00:00+03:00

2025-04-15T17:00:00+03:00

происшествия

саранск

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Участковый уполномоченный полиции Ольга Булатова спасла прохожего от нападения стаи агрессивных бродячих собак в Саранске, применив табельное оружие, сообщило МВД Мордовии в своем Telegram-канале. Инцидент произошел на улице Сущинского в гаражном массиве. Во время планового обхода административного участка сотрудник полиции увидела молодого человека, на которого набросились 6-7 бездомных собак и уже порвали на нем одежду. "Участковая уполномоченная, молниеносно правильно оценив обстановку, применила газовый аэрозольный баллончик со слезоточивым веществом. После отсутствия реакции со стороны животных, сотрудник полиции произвела предупредительный выстрел в безопасном направлении из табельного оружия. В результате ее действий собаки покинули место происшествия", - говорится в сообщении. Пострадавший поблагодарил сотрудницу полиции за оказанную помощь. От медицинской помощи он отказался.

https://ria.ru/20250414/engels-2011176272.html

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саранск

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происшествия, саранск